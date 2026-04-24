¡Impulso para el Arsenal! Bukayo Saka está listo para regresar este fin de semana

El extremo del Arsenal, Bukayo Saka, está listo para regresar después de un mes de baja por lesión para el partido en casa del aspirante al título de la Premier League contra el Newcastle el sábado.

El internacional inglés se ha perdido los últimos cinco partidos del Arsenal —tres de ellos con derrota— debido a una lesión en el tendón de Aquiles.

Merino y Bukayo Saka guiaron la victoria de Arsenal | AP

“Es probable que Bukayo esté en la convocatoria”, dijo este viernes el entrenador del Arsenal, Mikel Arteta. “Así que, buenas noticias”.

El Arsenal busca recuperarse de dos derrotas consecutivas en la liga —ante el Bournemouth y el Manchester City— y de haber perdido el liderato ante el City.

Con cinco jornadas por disputarse, Arsenal y Manchester City pelean palmo a palmo por el título de la liga inglesa, con los Sky Blues en el liderato debido a la diferencia de goles.