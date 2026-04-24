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Futbol

Lewandowski mantiene el suspenso sobre su futuro y deja abierta la puerta a una posible salida del Barcelona

Robert Lewandowski celebrando un nuevo gol en la Champions League | AP
Carlos Emmanuel Chávez Aguirre
Carlos Emmanuel Chávez Aguirre 09:15 - 24 abril 2026
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El delantero del Barcelona evitó dar detalles sobre su próximo destino, aunque reconoció que hablará “pronto”

Robert Lewandowski volvió a colocarse en el centro de la conversación del mercado tras asegurar que dará noticias “pronto” sobre su futuro, en medio de rumores que lo vinculan con clubes importantes de Europa. El delantero del FC Barcelona participó en una transmisión con un creador de contenido polaco, donde fue cuestionado directamente sobre opciones como la Juventus o el Milan.

Sin ofrecer pistas concretas, el atacante polaco respondió con un breve pero significativo mensaje: “hablaremos pronto”. La declaración, lejos de cerrar el tema, alimentó las especulaciones sobre una posible salida del conjunto blaugrana en el corto plazo, especialmente ante el interés de varios equipos.

Lewandowski celebra gol con el Barcelona l AP

¿Salida inminente del Barcelona?

La situación contractual de Lewandowski sigue siendo un factor clave. El club catalán le propuso una renovación con una reducción considerable en su salario, tomando en cuenta que el delantero está próximo a cumplir 38 años. Esta condición ha abierto la puerta a evaluar otras alternativas fuera de LaLiga.

En ese contexto, equipos de la Serie A como la Juventus y el Milan han mostrado interés en hacerse con sus servicios. A ello se suma la insistencia de ligas emergentes como la MLS y el futbol saudí, que buscan sumar a una figura de su trayectoria y reconocimiento internacional.

Lewandowski marcó dos goles ante Newcastle | AP

El atacante, que atraviesa su cuarta temporada con el Barcelona, acumula 118 goles desde su llegada en 2022 procedente del Bayern Múnich. Su rendimiento lo mantiene como una pieza relevante, aunque el club también analiza su proyecto a futuro.

Mercado activo y objetivos deportivos

Mientras su futuro se define, Lewandowski se mantiene enfocado en el cierre de la temporada. El delantero tiene como objetivo conquistar su tercera Liga con el Barcelona, luego de que el equipo quedara fuera de la Champions League recientemente.

Robert Lewandowski en lamento en la derrota contra Girona en LaLiga | AP
Robert Lewandowski en lamento en la derrota contra Girona en LaLiga | AP

En cuanto al torneo europeo, el propio jugador señaló que el ganador de la semifinal entre el PSG y el Bayern se perfila como favorito al título, dejando ver su análisis sobre el panorama actual del futbol continental.

Además de su actividad deportiva, Lewandowski también participó recientemente en un evento benéfico organizado para recaudar fondos a favor de la Fundación Cancer Fighters, mostrando su involucramiento fuera de las canchas.

Robert Lewandowski y Marcus Rashford en partido de Barcelona | AP
Robert Lewandowski y Marcus Rashford en partido de Barcelona | AP
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