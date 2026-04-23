¿Se pierde el Mundial? Barcelona confirma lesión de Lamine Yamal y no estará en el final de temporada

Barcelona dio un paso al frente en LaLiga al derrotar al Celta de Vigo, sin embargo, la desgracia no cesa en el club catalán. Después de anotar el gol de la ventaja -y a la postre victoria-, Lamine Yamal salió lesionado del partido, por lo que las alarmas no solo se encendieron en La Rambla, sino que en toda España.

Por medio de un comunicado en redes sociales, el conjunto blaugrana anunció la gravedad de la lesión del joven jugador español, la cual lo mantendrá fuera de actividad en lo que resta de temporada, aunque se espera que no tenga inconvenientes para disputar la Copa del Mundo.

"Las pruebas realizadas han confirmado que el jugador del primer equipo Lamine Yamal tiene una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda. El jugador seguirá un tratamiento conservador. Lamine Yamal se perderá lo que resta de la temporada y está previsto que esté disponible para la disputa del Mundial", comentó el Barça en sus redes sociales.

Lamine Yamal se retira lesionado en el partido de Barcelona contra Celta de Vigo | AP

¿Qué partidos se perderá Lamine Yamal?

El Barcelona quedó eliminado de la Champions League hace una semana, por lo que ahora la mente de Hansi Flick y todos los jugadores blaugranas está en ganar LaLiga. El cuadro catalán buscará repetir el título y, aunque cuenta con una ventaja importante, tendrá varios encuentros clave.

El equipo blaugrana supera al Real Madrid por nueve puntos, por lo que solamente una hecatombe los privará de ganar el título liguero. Los próximos encuentros del Barcelona son ante: Getafe, Osasuna, el equipo merengue, Alavés, Real Betis y Valencia.

Lamine Yamal en el partido de Barcelona contra Celta de Vigo | AP

Las lesiones, una constante en Lamine Yamal

No cabe duda que Lamine Yamal no es una estrella a futuro, sino que es una realidad. El jugador, surgido en La Masía, se convirtió en una pieza importante en el esquema de Hansi Flick, pero también de Luis de la Fuente.

Sin embargo, Yamal ha estado envuelto toda su carrera por una constante: las lesiones. Tan sólo en la actual temporada, el español ha tenido cuatro lesiones -incluyendo la actual-, sumando más de dos meses de inactividad.