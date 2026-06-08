¿Re-hechos en CU? Los seleccionados mexicanos con paso en Pumas

Guillermo Martínez será el único elemento de la plantilla actual de Pumas que estará con la Selección Mexicana durante el Mundial 2026, pero no será el único representante de la institución, pues hay más jugadores que tienen un pasado auriazul, en donde incluso destacaron para dar un paso adelante en sus carreras.

¿Qué seleccionados mexicanos han jugado en Pumas?

‘Memote’ fue una de las sorpresas en la convocatoria, pero su rendimiento en el Clausura 2026 le llenó el ojo a Javier Aguirre, gracias a sus condiciones en el juego aéreo y la retención de balón para abrir nuevas variantes en la ofensiva. Por otro lado, jugadores como Erik Lira, Johan Vásquez, César Huerta y Jesús Gallardo pasaron por Pumas en algún momento de sus carreras.

En el caso de Erik Lira, él ahora brilla en Cruz Azul, en donde acaba de ser Campeón precisamente al vencer a Pumas en la Final. El futbolista mexicano es surgido en la cantera del conjunto universitario, al debutar bajo el mando de Andrés Lillini. Ahora representará al Tri en el Mundial, y aunque su pasado es auriazul, donde más ha destacado es en La Máquina.

Erik Lira con México | IMAGO7

No obstante, también hay casos como el de Johan Vásquez, quien vivió su mejor momento en México cuando jugó con Pumas. Después de su paso por el Pedregal, el central nacional obtuvo su oportunidad para ir a Europa, y actualmente es el capitán del Genoa, pero este éxito es en gran parte gracias a la confianza del cuadro universitario.

Un caso similar ocurrió con César Huerta, pues el ‘Chino’ no pasaba por su mejor momento en Chivas, y fue cuando Pumas lo buscó. En Universidad Nacional, el atacante destacó al grado de ser el más aclamado de las gradas de CU; posteriormente logró cumplir su sueño de jugar en Europa y actualmente milita en el Anderlecht.

Johan Vásquez marcó el gol del empate ante Serbia | MEXSPORT

Por último está Jesús Gallardo, otro canterano de Pumas que logró su primer Mundial gracias a sus actuaciones en el equipo. La carrera del lateral comenzó a cambiar después de Rusia 2018, en donde confirmó calidad para estar en las convocatorias. El mexicano se fue del club para llegar a Rayados, y ahora juega en Toluca con 31 años de edad.

Pumas y su impacto en figuras mexicanas

Si bien varios jugadores en esta lista no están con Pumas en la actualidad, muchos de ellos encontraron las oportunidades adecuadas para brillar y ser considerados para la selección, o incluso para equipos en el Viejo Continente. En el caso de Johan Vásquez y Chino Huerta, han manifestado su agradecimiento a la institución por el apoyo brindado en sus carreras.