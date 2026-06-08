IA coloca a México como la selección de Concacaf con mayores posibilidades de brillar en el Mundial 2026

A escasos días del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, las predicciones sobre el desempeño de las selecciones participantes comienzan a multiplicarse. Entre ellas, una realizada con ayuda de inteligencia artificial ha llamado especialmente la atención en México, al señalar que el equipo dirigido por Javier Aguirre sería el representante de Concacaf con mejores posibilidades de llegar más lejos en el torneo.

El ejercicio tomó en cuenta diversos factores relacionados con el rendimiento reciente de las selecciones clasificadas de la región, entre ellas México, Estados Unidos, Canadá, Panamá, Haití y Curazao. Aunque las predicciones de la IA no representan una garantía de éxito, sí ofrecen una perspectiva basada en estadísticas, resultados recientes y contexto deportivo

Brian Gutiérrez con la Selección Mexicana | IMAGO 7

Según el análisis, la Selección Mexicana cuenta con varios elementos que la colocan un escalón por encima de sus rivales regionales de cara a la justa mundialista. La combinación entre experiencia, juventud y la ventaja de disputar gran parte de sus compromisos en casa fueron algunos de los aspectos más valorados.

¿Por qué la IA considera que México puede llegar más lejos que el resto de Concacaf?

Uno de los factores que más peso tuvo en la evaluación fue la localía. México será uno de los tres países anfitriones del Mundial 2026 y disputará sus encuentros de la fase de grupos ante su afición, una situación que históricamente suele beneficiar a los equipos organizadores.

Selección de Estados Unidos | AFP

Además, el modelo destacó la estabilidad que ha conseguido el equipo bajo el mando de Javier Aguirre. Desde su regreso al banquillo nacional, el técnico mexicano ha logrado consolidar una base de jugadores y establecer una identidad competitiva que ha dado resultados positivos en la preparación mundialista.

¿Cómo quedan posicionados Estados Unidos, Canadá y el resto de selecciones?

Aunque Estados Unidos y Canadá también aparecen como selecciones con potencial para avanzar a las rondas de eliminación directa, la inteligencia artificial considera que ambos equipos presentan mayores interrogantes que México.

Más allá de cualquier predicción, la realidad se definirá en la cancha. Sin embargo, este tipo de análisis reflejan que México llega al Mundial 2026 con argumentos suficientes para ilusionar a su afición y con la expectativa de protagonizar una de sus mejores actuaciones en la historia de las Copas del Mundo.