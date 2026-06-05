Javier Aguirre, el DT que más jugadores Sub-23 ha llevado a Mundiales

De cara al Mundial de 2026, el estratega nacional volverá a darle espacio a jugadores menores de 23 años, una tendencia que ha caracterizado sus procesos mundialistas y que lo coloca como el director técnico que más futbolistas Sub-23 ha llevado a una Copa del Mundo con México.

En la historia del Tricolor, el número de jugadores menores de 23 años convocados a los Mundiales ha variado considerablemente. En México 1970 fueron cuatro: Mario Pérez, Marcos Rivas, Horacio López y Francisco Castrejón.

Arturo Vázquez, Guillermo Mendizábal y Hugo Sánchez con México en el Mundial de 1978 l X:UniformesSelec1

Para Argentina 1978 la cifra aumentó a 10 futbolistas: Pilar Reyes, Alfredo Tena, Guillermo Mendizábal, Enrique López, Víctor Rangel, Cristóbal Ortega, Hugo Sánchez, Rigoberto Cisneros, Carlos Gómez y Gerardo Lugo.

En México 1986 fueron cuatro los jóvenes convocados: Francisco Cruz, Miguel España, Carlos Hermosillo y Raúl Servín, mientras que en Estados Unidos 1994 no hubo ningún jugador menor de 23 años en la lista mundialista.

Francia 1998 contó con cinco elementos Sub-23: Joel Sánchez, Duilio Davino, Pável Pardo, Salvador Carmona y Braulio Luna. Para Corea-Japón 2002 fueron tres: Rafael Márquez, Gerardo Torrado y Melvin Brown.

En Alemania 2006 aparecieron Guillermo Ochoa, Gonzalo Pineda y Andrés Guardado como los tres menores de 23 años de aquella selección.

Fue precisamente en Sudáfrica 2010, bajo el mando de Javier Aguirre, cuando México presentó una de las generaciones jóvenes más importantes de su historia con ocho futbolistas Sub-23: Héctor Moreno, Efraín Juárez, Jorge Torres Nilo, Pablo Barrera, Giovani Dos Santos, Andrés Guardado, Carlos Vela y Javier Hernández.

Para Brasil 2014 fueron cuatro los jóvenes convocados: Diego Reyes, Isaac Brizuela, Raúl Jiménez y Alan Pulido. En Rusia 2018 la cifra se mantuvo con Erick Gutiérrez, Hirving Lozano, Edson Álvarez y Jesús Gallardo.

Finalmente, en Qatar 2022, México acudió con Johan Vásquez, Gerardo Arteaga, Roberto Alvarado y Kevin Álvarez como sus cuatro jugadores menores de 23 años.

El poder de la sangre nueva

Ahora, rumbo a la Copa del Mundo de 2026, Aguirre volverá a apostar por la juventud con cinco futbolistas: Gilberto Mora, Obed Vargas, Brian Gutiérrez, Mateo Chávez y Armando González.

Hormiga González, con la Selección ante Ghana | MEXSPORT

Con ello, Javier Aguirre alcanzará un total de 16 jugadores menores de 23 años convocados en las tres Copas del Mundo que ha dirigido con la Selección Mexicana (2002, 2010 y 2026), una cifra que lo convierte en el entrenador que más oportunidades ha brindado a jóvenes mundialistas en la historia del Tricolor durante el siglo XXI.