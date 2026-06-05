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Futbol

"Somos una familia": Jorge Sánchez destaca la unión del Tricolor tras golear a Serbia rumbo al Mundial

Jorge Sánchez l MEXSPORT
Estephania Carrera
Estephania Carrera 07:44 - 05 junio 2026
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Con la preparación formal concluida y las sensaciones al máximo, la Selección Nacional se declara lista para asumir la responsabilidad más grande del año

A solo unos días del arranque de la Copa del Mundo, la Selección de México cerró su preparación con broche de oro tras firmar una contundente victoria de 5-1 frente a su similar de Serbia. Más allá del abultado marcador, la clave del éxito de este conjunto radica en la armonía y el trabajo colectivo, según lo expresado por el defensa Jorge Sánchez al finalizar el encuentro.

El defensor tricolor compartió ante los medios de comunicación para analizar el saldo de este último compromiso amistoso y repasar la destacada racha que ha acompañado al equipo en todo el proceso previo a la justa mundialista, reconociendo que el buen momento es un mérito compartido entre los futbolistas y el cuerpo técnico.

Jorge Sánchez y Johan Vásquez en celebración con la Selección Mexicana | MEXSPORT
Jorge Sánchez y Johan Vásquez en celebración con la Selección Mexicana | MEXSPORT

“El resultado, gracias a Dios, es favorable para nosotros. Lamentablemente nos meten un gol que veníamos con la racha de cero en la portería y eso para nosotros era lo más importante”, señaló Sánchez tras el silbatazo final, mostrando el nivel de exigencia que se vive al interior del grupo.

Las claves del vestidor

Para Sánchez, el aspecto mental y la cohesión del plantel son los pilares que sostienen el crecimiento futbolístico que México ha mostrado de cara al torneo. El delantero hizo especial énfasis en que, sin importar el rol que le toque jugar a cada integrante, el objetivo primordial es el bien común.

Jugadores de la Selección Mexicana enfrentando a Serbia | MEXSPORT
Jugadores de la Selección Mexicana enfrentando a Serbia | MEXSPORT

Se acaba la preparación y ahora, bueno, a pensar en el Mundial, estar tranquilos, y al que le toque estar, que haga lo mejor posible, y al que no le toque estar, que apoye desde el lugar en que le toque, porque al fin y al cabo creo que esto es una familia, así es como sale adelante esto

Asimismo, resaltó la accesibilidad del cuerpo técnico para liberar la presión y permitir que los jugadores disfruten del proceso: “Fuera del campo tenemos una armonía grandísima, una familia unida en todos los aspectos... El cuerpo técnico está haciendo con nosotros muy accesible en poder pasarla bien dentro del vestuario (...) y creo que eso es lo más importante, el liberarte de todo eso”.

Cuenta regresiva para el inicio

La Selección Mexicana tendrá los ojos del planeta encima el próximo jueves 11 de junio, cuando protagonice el partido inaugural de la Copa del Mundo frente a Sudáfrica, teniendo como escenario al recién remodelado Estadio Ciudad de México.

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