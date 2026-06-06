México en las Copas del Mundo: Alemania 2006, la generación de La Volpe que hizo soñar a todo el país

La Selección Mexicana no es una que se caracterice por ser una exitosa durante la Copa del Mundo, sin embargo, cada cierto tiempo llega un generación que hace que el país se ilusiones, no solo por sus nombres, sino también por el combinado colectivo que pueden llegar a presentar y Alemania 2006 fue el claro ejemplo.

México vs Angola en Alemania 2006 | MEXSPORT

2006: Mismo sueño

El equipo Tricolor en ese entonces dirigido por Ricardo Antonio La Volpe, llegó a la edición 12 de la Copa del Mundo como el mejor de la zona. En la clasificación de CONCACAF, México pasó como líder del Grupo 3; para el Hexagonal final la historia no fue diferente pues el combinado nacional superó sin ningún problema la etapa y calificó al Mundial como líder.

El 9 de diciembre de 2005, La Volpe y sus pupilos conocieron a su grupo y sus rivales de la justa mundialista, desde la ciudad de Leipzig, Alemania. México, llegó como una de las cabezas para los grupos, quedando finalmente en el sector D, acompañado de Angola e Irán.

Tras conocer a los rivales y sedes solo faltaba una cosa más: los 26 convocados por parte del estratega argentino, llegando aquí la primera polémica con México de esta Copa del Mundo.

México vs Argentina en Alemania 2006 | IMAGO7

La Volpe llevó a lo que entonces creía lo mejor de lo mejor en cuanto a futbolistas, pero omite un nombre, Cuauhtémoc Blanco. El ‘divo de Tepito’ , quien ya llevaba roces con el estratega se quedó sin la oportunidad de jugar la Copa del Mundo y generando uno de los escándalos más grandes en la historia.

Ya en el certamen, México cumplió en la Fase de Grupos, pues quedó como segundo lugar sólo por debajo de la Selección de Portugal. En su primer juego el Tri derrotó a Irán en Núremberg, en el segundo empató a cero goles con Angola desde la ciudad de Hanóver y en el cierre de la fase cayó ante los lusitanos 2-1.

México en la Fase de Grupos de Alemania 2006 | MEXSPORT

El equipo Tricolor con los resultados obtenidos logró meterse en los octavos de final, donde tuvo que enfrentarse a Argentina (reconocido verdugo de México). Desafortunadamente la historia no fue diferente y con un golazo de Maxi Rodríguez el combinado albiceleste eliminó a un equipo mexicano que aguantó el empate hasta los tiempos extras.

La eliminación no solo trajo una nueva desilusión para los hinchas mexicanos, sino que también levantó la incógnita del qué hubiera pasado si ciertos elementos del equipo nacional hubieran sido convocados por Ricardo Antonio La Volpe, pues se pudo hacer una diferencia o quizá llegar al mismo resultado.

México fue eliminado en Alemania 2006 | MexSport

Al final México se despidió de la justa celebrada en Alemania con solo una victoria, un empate y dos derrotas, dejando un doloroso empate de cinco goles a favor y también cinco en contra.

Estrella de México

Con la ausencia de Cuauhtémoc, el futbolista que se llevó los reflectores del mundo fue Rafael Márquez. El ‘Kaiser’ llegaba al Mundial como el gran líder del FC Barcelona, por lo que ya era un consolidado en el futbol internacional en uno de los equipos más importantes del mundo. No obstante, debido a su posición, Rafa solo pudo colaborar con un gol, teniendo por delante a Jared Borguetti, delantero y goleador histórico de México.