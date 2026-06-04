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Futbol

Estadios y sedes mundialistas: Arrowhead Stadium (Kansas City)

Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 13:10 - 04 junio 2026
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El histórico inmueble de Kansas City será una de las sedes de la Copa del Mundo 2026 y recibirá partidos del torneo más importante del futbol internacional

En el corazón de Estados Unidos se encuentra uno de los estadios con mayor tradición deportiva del país. El Arrowhead Stadium, ubicado en Kansas City, Missouri, será una de las 16 sedes que albergarán la Copa del Mundo de 2026 y llevará la pasión futbolera a una de las ciudades más apasionadas por el deporte.

Reconocido por tener una de las aficiones más ruidosas del planeta, el inmueble es una auténtica institución dentro del deporte estadounidense y ahora se prepara para escribir un nuevo capítulo en su historia al recibir encuentros mundialistas.

El estadio forma parte del complejo Truman Sports Complex y ha sido durante décadas la casa de los Kansas City Chiefs de la NFL, una de las franquicias más exitosas y populares de la actualidad.

Arrowhead Stadium recibirá el primer juego de la temporada regular

Un estadio con historia y tradición

Inaugurado en 1972, el Arrowhead Stadium se ha consolidado como uno de los recintos deportivos más emblemáticos de Estados Unidos. A diferencia de otros estadios mundialistas de reciente construcción, el inmueble de Kansas City destaca por su legado y por la atmósfera que generan sus aficionados.

El estadio posee el récord Guinness por el ruido más fuerte registrado en un recinto deportivo, una muestra del ambiente que suele acompañar los partidos disputados en sus instalaciones.

Para el Mundial 2026, el inmueble adoptará el nombre oficial de Kansas City Stadium, siguiendo las normas de FIFA respecto a patrocinadores y derechos comerciales.

El Arrowhead Stadium es la casa de los Jefes de Kansas City | AP

Kansas City quiere convertirse en una fiesta mundialista

Aunque suele ser identificada principalmente por el futbol americano, Kansas City se ha transformado en una de las ciudades con mayor crecimiento futbolístico en Estados Unidos.

La presencia del Sporting Kansas City en la MLS, además del constante apoyo de la afición local a eventos internacionales, ha convertido a la ciudad en un mercado importante para el balompié.

Durante la Copa del Mundo, miles de aficionados de distintas nacionalidades llegarán a la región para disfrutar de una ciudad reconocida por su gastronomía, su cultura musical y su pasión deportiva.

Arrowhead Stadium, casa de los Chiefs de Kansas City

Ficha técnica del Arrowhead Stadium

  • Nombre oficial: Arrowhead Stadium

  • Nombre para el Mundial 2026: Kansas City Stadium

  • Ubicación: Kansas City, Missouri, Estados Unidos

  • Inauguración: 12 de agosto de 1972

  • Capacidad: Aproximadamente 76 mil espectadores

  • Superficie: Césped natural

  • Propietario: Jackson County Sports Complex Authority

  • Equipo que juega ahí: Kansas City Chiefs (NFL)

  • Eventos destacados: Super Bowls, partidos internacionales de futbol, Copa Oro, amistosos internacionales y Mundial 2026

  • Característica principal: Récord Guinness por el estadio más ruidoso del mundo

Kansas City, una ciudad lista para recibir al mundo

Kansas City se ubica entre los estados de Missouri y Kansas, siendo uno de los centros urbanos más importantes del Medio Oeste estadounidense.

Su combinación de tradición, modernidad y una creciente cultura futbolística la convierten en una de las sedes más atractivas para el Mundial 2026. Además, su ubicación estratégica facilitará la movilidad de aficionados entre distintas ciudades sede del torneo.

Con un estadio histórico y una afición acostumbrada a crear ambientes espectaculares, Kansas City promete ser uno de los escenarios más vibrantes de toda la Copa del Mundo.

Arrowhead Stadium| @GEHAField

Ficha técnica de Kansas City

  • País: Estados Unidos

  • Estado: Missouri

  • Fundación: 28 de marzo de 1853

  • Superficie: Aproximadamente 826 km²

  • Habitantes: Más de 510 mil habitantes en la ciudad; cerca de 2.4 millones en el área metropolitana

  • Idioma predominante: Inglés

  • Moneda: Dólar estadounidense (USD)

  • Altitud promedio: 277 metros sobre el nivel del mar

  • Gentilicio: Kansas Citian

  • Clima: Continental húmedo, con veranos cálidos e inviernos fríos

  • Eventos deportivos importantes: Super Bowls, Copa Oro, MLS All-Star Game, encuentros internacionales de selecciones y Mundial 2026.

Aficionados en Arrowhead Stadium | AP
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