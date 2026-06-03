Estadios y sedes mundialistas: AT&T Stadium (Arlington, Texas)
Es una realidad que la cultura estadounidense está mucho más ligada al deporte del futbol americano que el llamado ‘soccer’, sin embargo, hay cosas que hacen de ambos uno mismo. La casa de los Vaqueros de Dallas y también uno de los recintos favoritos de la Selección Mexicana, el AT&T Stadium, no solo será quien una a ambos mundos en la Copa del Mundo, sino que también será el gran protagonista hablando de estadios.
Después de que se confirmó que el Mundial de 2026 sería repartido en tres países (México, Estados Unidos y Canadá) la duda quedó en que estado tendría la mayor cantidad de partidos, aún más considerando que de 104 partidos 78 serían en territorio estadounidense, 13 en México y Canadá.
Tras el sorteo, el estado que quedó como el gran protagonista fue Texas, zona donde hay una gran cantidad de público latino (más arraigado a la cultura futbolera), pues el apodado "Jerry World” se llevó nueve partidos, siendo el estadio con más juegos de la justa veraniega.
La casa del ‘gigante dormido’ de la NFL contará con cinco juegos de la Fase de Grupos, destacando dos del actual equipo campeón, Argentina. En la fase de eliminación, el recinto de Arlington tendrá dos partidos de dieciseisavos de final, uno de octavos y una semifinal.
Ficha técnica del estadio
Nombre oficial original: Cowboys Stadium
Nombre comercial actual: AT&T Stadium
Nombre para el Mundial 2026: Estadio Dallas
Ubicación: Arlington, Texas (Estados Unidos), dirección 1 AT&T Way, Arlington, TX 76011
Inauguración: 27 de mayo de 2009
Arquitectos: Bryan Trubey de la firma internacional HKS Architects
Ingenieros estructurales: Walter P Moore
Capacidad original: 80,000 espectadores
Capacidad actual: De 95 a 100 mil espectadores
Costo original de construcción: $1,200 millones de dólares
Inicio de construcción: 20 de septiembre 2005
Superficie: Césped artificial
Dimensiones de cancha: 109.7 metros de largo y 48.8 metros de ancho
Propietario: Jerry Jones
Apodo: Jerry World
Equipos que juegan o han jugado ahí: Dallas Cowboys
Récord histórico: Mayor asistencia en un juego de baloncesto (All-Star Game) el 14 de febrero de 2010 (108,713 espectadores). Récord de asistencia para un partido de Lucha Libre: 131,372 aficionados acumulados durante las dos noches del evento Wrestlemania 38 de la WWE (abril 2022).
Ficha de la ciudad
Fundación: 2 de febrero de 1856
Nombre oficial: Dallas
País: Estados Unidos
Superficie: 999.5 km²
Altitud promedio: 158 metros a nivel del mar
Habitantes: aproximadamente 1,3 millones
PIB per cápita: $84,975 dólares anuales
Idioma predominante: Inglés
Moneda: Dólar estadounidense (USD)
Gentilicio: Dallasita o dallista