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Futbol

Estadios y sedes mundialistas: AT&T Stadium (Arlington, Texas)

El Estadio Dallas para el Mundial 2026. l AP
Aldo Martínez
Aldo Martínez 05:00 - 03 junio 2026
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La casa de los Vaqueros de Dallas será el recinto con más participación en la Copa del Mundo

Es una realidad que la cultura estadounidense está mucho más ligada al deporte del futbol americano que el llamado ‘soccer’, sin embargo, hay cosas que hacen de ambos uno mismo. La casa de los Vaqueros de Dallas y también uno de los recintos favoritos de la Selección Mexicana, el AT&T Stadium, no solo será quien una a ambos mundos en la Copa del Mundo, sino que también será el gran protagonista hablando de estadios.

AT&T Stadium, casa de los Dallas Cowboys y sede mundialista | AP

Después de que se confirmó que el Mundial de 2026 sería repartido en tres países (México, Estados Unidos y Canadá) la duda quedó en que estado tendría la mayor cantidad de partidos, aún más considerando que de 104 partidos 78 serían en territorio estadounidense, 13 en México y Canadá.

Tras el sorteo, el estado que quedó como el gran protagonista fue Texas, zona donde hay una gran cantidad de público latino (más arraigado a la cultura futbolera), pues el apodado "Jerry World” se llevó nueve partidos, siendo el estadio con más juegos de la justa veraniega.

El Estadio AT&T de Dallas. l AP

La casa del ‘gigante dormido’ de la NFL contará con cinco juegos de la Fase de Grupos, destacando dos del actual equipo campeón, Argentina. En la fase de eliminación, el recinto de Arlington tendrá dos partidos de dieciseisavos de final, uno de octavos y una semifinal.

El balón Trionda a las afueras del AT&T Stadium | MexSport

Ficha técnica del estadio

  • Nombre oficial original: Cowboys Stadium

  • Nombre comercial actual: AT&T Stadium

  • Nombre para el Mundial 2026: Estadio Dallas

  • Ubicación: Arlington, Texas (Estados Unidos), dirección 1 AT&T Way, Arlington, TX 76011

  • Inauguración: 27 de mayo de 2009

  • Arquitectos: Bryan Trubey de la firma internacional HKS Architects

  • Ingenieros estructurales: Walter P Moore

  • Capacidad original: 80,000 espectadores

  • Capacidad actual: De 95 a 100 mil espectadores

  • Costo original de construcción: $1,200 millones de dólares

  • Inicio de construcción: 20 de septiembre 2005

  • Superficie: Césped artificial 

  • Dimensiones de cancha: 109.7 metros de largo y 48.8 metros de ancho

  • Propietario: Jerry Jones

  • Apodo: Jerry World

  • Equipos que juegan o han jugado ahí: Dallas Cowboys

  • Récord histórico: Mayor asistencia en un juego de baloncesto (All-Star Game) el 14 de febrero de 2010 (108,713 espectadores). Récord de asistencia para un partido de Lucha Libre: 131,372 aficionados acumulados durante las dos noches del evento Wrestlemania 38 de la WWE (abril 2022).

AT&amp;amp;T Stadium, sede del partido | AP

Ficha de la ciudad

  • Fundación: 2 de febrero de 1856

  • Nombre oficial: Dallas

  • País: Estados Unidos

  • Superficie: 999.5 km²

  • Altitud promedio: 158 metros a nivel del mar

  • Habitantes: aproximadamente 1,3 millones

  • PIB per cápita: $84,975 dólares anuales

  • Idioma predominante: Inglés

  • Moneda: Dólar estadounidense (USD)

  • Gentilicio: Dallasita o dallista

AT&T Stadium, casa de los Dallas Cowboys y sede mundialista | AP
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