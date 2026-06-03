Estadios y sedes mundialistas: AT&T Stadium (Arlington, Texas)

Es una realidad que la cultura estadounidense está mucho más ligada al deporte del futbol americano que el llamado ‘soccer’, sin embargo, hay cosas que hacen de ambos uno mismo. La casa de los Vaqueros de Dallas y también uno de los recintos favoritos de la Selección Mexicana, el AT&T Stadium, no solo será quien una a ambos mundos en la Copa del Mundo, sino que también será el gran protagonista hablando de estadios.

AT&T Stadium, casa de los Dallas Cowboys y sede mundialista | AP

Después de que se confirmó que el Mundial de 2026 sería repartido en tres países (México, Estados Unidos y Canadá) la duda quedó en que estado tendría la mayor cantidad de partidos, aún más considerando que de 104 partidos 78 serían en territorio estadounidense, 13 en México y Canadá.

Tras el sorteo, el estado que quedó como el gran protagonista fue Texas, zona donde hay una gran cantidad de público latino (más arraigado a la cultura futbolera), pues el apodado "Jerry World” se llevó nueve partidos, siendo el estadio con más juegos de la justa veraniega.

El Estadio AT&T de Dallas. l AP

La casa del ‘gigante dormido’ de la NFL contará con cinco juegos de la Fase de Grupos, destacando dos del actual equipo campeón, Argentina. En la fase de eliminación, el recinto de Arlington tendrá dos partidos de dieciseisavos de final, uno de octavos y una semifinal.

El balón Trionda a las afueras del AT&T Stadium | MexSport

Ficha técnica del estadio

Nombre oficial original: Cowboys Stadium

Nombre comercial actual: AT&T Stadium

Nombre para el Mundial 2026: Estadio Dallas

Ubicación: Arlington, Texas (Estados Unidos), dirección 1 AT&T Way, Arlington, TX 76011

Inauguración: 27 de mayo de 2009

Arquitectos: Bryan Trubey de la firma internacional HKS Architects

Ingenieros estructurales: Walter P Moore

Capacidad original: 80,000 espectadores

Capacidad actual: De 95 a 100 mil espectadores

Costo original de construcción: $1,200 millones de dólares

Inicio de construcción: 20 de septiembre 2005

Superficie: Césped artificial

Dimensiones de cancha: 109.7 metros de largo y 48.8 metros de ancho

Propietario: Jerry Jones

Apodo: Jerry World

Equipos que juegan o han jugado ahí: Dallas Cowboys

Récord histórico: Mayor asistencia en un juego de baloncesto (All-Star Game) el 14 de febrero de 2010 (108,713 espectadores). Récord de asistencia para un partido de Lucha Libre: 131,372 aficionados acumulados durante las dos noches del evento Wrestlemania 38 de la WWE (abril 2022).

AT&amp;T Stadium, sede del partido | AP

Ficha de la ciudad

Fundación: 2 de febrero de 1856

Nombre oficial: Dallas

País: Estados Unidos

Superficie: 999.5 km²

Altitud promedio: 158 metros a nivel del mar

Habitantes: aproximadamente 1,3 millones

PIB per cápita: $84,975 dólares anuales

Idioma predominante: Inglés

Moneda: Dólar estadounidense (USD)

Gentilicio: Dallasita o dallista