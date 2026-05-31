Estadios y sedes mundialistas: BMO Field (Toronto)
A veces no todos los estadios aparecen con grandes cuentos o momentos de Copas del Mundo o leyendas en sus canchas, a veces simplemente se nace hecho para ser parte de un grande. En Toronto, hay un recinto que desde su creación no ha hecho más que robar el protagonismo en las gradas, el BMO Field.
Una de las polémica más grandes alrededor de la próxima Copa del Mundo, fue el hecho de que Estados Unidos le dio una parte del ‘pastel’ muy pequeña a México y Canadá, pues de los 104 juegos, 78 son para el país de las barras y las estrellas; 13 en zona tricolor y mimos 13 para el país canadience.
Pese a la duda y queja múltiples seguidores, Estados Unidos tendrá la responsabilidad de hacer las cosas tal y como las hizo en 1994, regalar un show futbolístico que haga a los fanáticos vivir ese sentimiento de verano futbolístico, sin embargo, México y Canadá haran lo propio con su pequeña porción.
Casa de Toronto FC, el BMO Stadium será uno de los recintos más importantes en la siguiente justa mundialista, no solo por su historia la cual data desde 2007, sino por los juegos que tendrá.
La casa de Toronto no será una que desempeñe por tener muchos juegos, sino por la importancia de estos. Durante la Copa del Mundo, el hijo más joven de California sólo recibirá cinco juegos; cinco de Fase de Grupos y uno de dieciseisavos.
Ficha del Estadio
Nombre oficial original: BMO Field
Nombre comercial actual: BMO Field
Nombre para el Mundial 2026: Estadio Toronto
Ubicación: 170 Princes' Boulevard, Toronto, ON M6K 3C3, Canadá.
Inauguración: 28 de abril de 2007
Arquitectos: Brisbin Brook Beynon Architects
Ingenieros estructurales: Entuitive y Thornton Tomasetti
Capacidad original: 20,000 espectadores
Capacidad actual:45,000 espectadores
Costo original de construcción: 62, 9 millones de dólares
Inicio de construcción: 29 de marzo 2006
Superficie: Césped híbrido
Dimensiones de cancha: Dependiendo el evento
Propietario: Maple Leaf Sports & Entertainment (MLSE)
Apodo: BMO Stadium
Equipos que juegan o han jugado ahí: Toronto FC
Récord histórico: NA
Ficha de la ciudad
Fundación: 1793
Nombre oficial: Toronto
País: Canadá
Superficie: 630.2 km²
Altitud promedio: 76 m sobre el nivel del mar
Habitantes: 3.2 millones
PIB per cápita: 79,249 dólares canadienses
Idioma predominante: Inglés
Moneda: Dólar canadience (CAD)
Gentilicio: torontés