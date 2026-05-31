Estadios y sedes mundialistas: BMO Field (Toronto)

A veces no todos los estadios aparecen con grandes cuentos o momentos de Copas del Mundo o leyendas en sus canchas, a veces simplemente se nace hecho para ser parte de un grande. En Toronto, hay un recinto que desde su creación no ha hecho más que robar el protagonismo en las gradas, el BMO Field.

Canadá disputará todos sus partidos en su país | MEXSPORT

Una de las polémica más grandes alrededor de la próxima Copa del Mundo, fue el hecho de que Estados Unidos le dio una parte del ‘pastel’ muy pequeña a México y Canadá, pues de los 104 juegos, 78 son para el país de las barras y las estrellas; 13 en zona tricolor y mimos 13 para el país canadience.

Pese a la duda y queja múltiples seguidores, Estados Unidos tendrá la responsabilidad de hacer las cosas tal y como las hizo en 1994, regalar un show futbolístico que haga a los fanáticos vivir ese sentimiento de verano futbolístico, sin embargo, México y Canadá haran lo propio con su pequeña porción.

Estadio Nacional de Canadá, también conocido como el BMO Field, casa de Toronto FC | TWITTER @TorontoFC

Casa de Toronto FC, el BMO Stadium será uno de los recintos más importantes en la siguiente justa mundialista, no solo por su historia la cual data desde 2007, sino por los juegos que tendrá.

La casa de Toronto no será una que desempeñe por tener muchos juegos, sino por la importancia de estos. Durante la Copa del Mundo, el hijo más joven de California sólo recibirá cinco juegos; cinco de Fase de Grupos y uno de dieciseisavos.

El BMO Field de Canadá

Ficha del Estadio

Nombre oficial original: BMO Field

Nombre comercial actual: BMO Field

Nombre para el Mundial 2026: Estadio Toronto

Ubicación: 170 Princes' Boulevard, Toronto, ON M6K 3C3, Canadá.

Inauguración: 28 de abril de 2007

Arquitectos: Brisbin Brook Beynon Architects

Ingenieros estructurales: Entuitive y Thornton Tomasetti

Capacidad original: 20,000 espectadores

Capacidad actual:45,000 espectadores

Costo original de construcción: 62, 9 millones de dólares

Inicio de construcción: 29 de marzo 2006

Superficie: Césped híbrido

Dimensiones de cancha: Dependiendo el evento

Propietario: Maple Leaf Sports & Entertainment (MLSE)

Apodo: BMO Stadium

Equipos que juegan o han jugado ahí: Toronto FC

Récord histórico: NA

Ronaldinho en el BMO Field | TWITTER @TorontoFC

Ficha de la ciudad

Fundación: 1793

Nombre oficial: Toronto

País: Canadá

Superficie: 630.2 km²

Altitud promedio: 76 m sobre el nivel del mar

Habitantes: 3.2 millones

PIB per cápita: 79,249 dólares canadienses

Idioma predominante: Inglés

Moneda: Dólar canadience (CAD)

Gentilicio: torontés