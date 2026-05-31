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Futbol

Estadios y sedes mundialistas: BMO Field (Toronto)

BMO Field, Canadá | RÉCORD / AP
Aldo Martínez
Aldo Martínez 10:47 - 31 mayo 2026
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La casa de Toronto luce como una de las más atractivas de la zona

A veces no todos los estadios aparecen con grandes cuentos o momentos de Copas del Mundo o leyendas en sus canchas, a veces simplemente se nace hecho para ser parte de un grande. En Toronto, hay un recinto que desde su creación no ha hecho más que robar el protagonismo en las gradas, el BMO Field.

Canadá disputará todos sus partidos en su país | MEXSPORT
Canadá disputará todos sus partidos en su país | MEXSPORT

Una de las polémica más grandes alrededor de la próxima Copa del Mundo, fue el hecho de que Estados Unidos le dio una parte del ‘pastel’ muy pequeña a México y Canadá, pues de los 104 juegos, 78 son para el país de las barras y las estrellas; 13 en zona tricolor y mimos 13 para el país canadience.

Pese a la duda y queja múltiples seguidores, Estados Unidos tendrá la responsabilidad de hacer las cosas tal y como las hizo en 1994, regalar un show futbolístico que haga a los fanáticos vivir ese sentimiento de verano futbolístico, sin embargo, México y Canadá haran lo propio con su pequeña porción.

Estadio Nacional de Canadá, también conocido como el BMO Field, casa de Toronto FC | TWITTER @TorontoFC

Casa de Toronto FC, el BMO Stadium será uno de los recintos más importantes en la siguiente justa mundialista, no solo por su historia la cual data desde 2007, sino por los juegos que tendrá.

La casa de Toronto no será una que desempeñe por tener muchos juegos, sino por la importancia de estos. Durante la Copa del Mundo, el hijo más joven de California sólo recibirá cinco juegos; cinco de Fase de Grupos y uno de dieciseisavos.

El BMO Field de Canadá

Ficha del Estadio

  • Nombre oficial original: BMO Field 

  • Nombre comercial actual: BMO Field

  • Nombre para el Mundial 2026: Estadio Toronto

  • Ubicación: 170 Princes' Boulevard, Toronto, ON M6K 3C3, Canadá.

  • Inauguración: 28 de abril de 2007

  • Arquitectos: Brisbin Brook Beynon Architects

  • Ingenieros estructurales: Entuitive y Thornton Tomasetti

  • Capacidad original: 20,000 espectadores

  • Capacidad actual:45,000 espectadores

  • Costo original de construcción: 62, 9 millones de dólares

  • Inicio de construcción: 29 de marzo 2006

  • Superficie: Césped híbrido 

  • Dimensiones de cancha: Dependiendo el evento

  • Propietario: Maple Leaf Sports & Entertainment (MLSE)

  • Apodo: BMO Stadium

  • Equipos que juegan o han jugado ahí: Toronto FC

  • Récord histórico: NA

Ronaldinho en el BMO Field | TWITTER @TorontoFC

Ficha de la ciudad

  • Fundación: 1793

  • Nombre oficial: Toronto

  • País: Canadá

  • Superficie: 630.2 km²

  • Altitud promedio: 76 m sobre el nivel del mar 

  • Habitantes: 3.2 millones 

  • PIB per cápita: 79,249 dólares canadienses

  • Idioma predominante: Inglés

  • Moneda: Dólar canadience (CAD)

  • Gentilicio: torontés

Toronto, Canadá | AP
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