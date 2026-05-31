¡Las Águilas Charrúas! Uruguay presenta su convocatoria para el Mundial 2026

La Selección de Uruguay reveló oficialmente su convocatoria para la Copa del Mundo 2026, una lista encabezada por figuras de talla internacional como Federico Valverde, Ronald Araújo, Manuel Ugarte y Darwin Núñez. Sin embargo, para los aficionados mexicanos hubo un detalle que llamó poderosamente la atención: la importante presencia de jugadores con pasado o presente en la Liga MX, especialmente vinculados al América.

Entre los convocados aparecen futbolistas que actualmente defienden los colores azulcremas, otros que brillaron en Coapa y algunos más que dejaron huella en distintos clubes del futbol mexicano antes de dar el salto al extranjero.

América aporta dos jugadores a la convocatoria de Uruguay

El seleccionado uruguayo contará con dos futbolistas que actualmente militan en el América y fueron parte importante para el tricampeonato reciente de las Águilas.

El primero es Sebastián Cáceres, defensor central que se ha consolidado como una pieza fundamental en la zaga azulcrema y que desde hace varios años es un habitual en las convocatorias de la selección charrúa.

Sebastián Cáceres en el América contra Pumas | MEXSPORT

Junto a él aparece Brian Rodríguez, uno de los atacantes más desequilibrantes del conjunto de Coapa y que buscará disputar una nueva Copa del Mundo con Uruguay tras consolidarse como una de las principales armas ofensivas del equipo.

Brian Rodríguez en celebración en el partido de América ante Toluca | IMAGO 7

Examericanistas también dirán presente en el Mundial

La huella del América en la convocatoria uruguaya no termina ahí. Federico Viñas también fue incluido en la lista mundialista.

El delantero actualmente pertenece al Real Oviedo, pero es recordado por la afición mexicana por su paso tanto por América como por León. Su rendimiento en Europa le permitió mantenerse en el radar de la selección nacional.

Federico Viñas metió dos goles en el partido de la Jornada 25 de LaLiga | X: @LaLiga

Otro caso es el de Rodrigo Aguirre. El atacante de Tigres conoce perfectamente el futbol mexicano tras sus etapas por Necaxa, Rayados de Monterrey y América. Ahora buscará aportar experiencia y goles en la justa mundialista.

La Liga MX también tiene representación fuera de Coapa

Además de los futbolistas relacionados con las Águilas, otros elementos con pasado o presente en el futbol mexicano lograron colarse en la convocatoria.

Santiago Mele, actual guardameta de Rayados de Monterrey, aparece entre los tres porteros elegidos para representar a Uruguay en la Copa del Mundo.

Por su parte, Maximiliano Araújo también integra la lista. El actual jugador del Sporting de Lisboa dejó una grata impresión durante su paso por Puebla y Toluca antes de emigrar al futbol europeo.

Maximiliano Araújo tras anotar gol a favor del Puebla

Uruguay apunta a ser protagonista en el Mundial 2026

Con una mezcla de experiencia y juventud, Uruguay buscará volver a competir por los primeros planos en una Copa del Mundo. Figuras como Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Giorgian De Arrascaeta, Darwin Núñez y Ronald Araújo lideran una generación que llega con grandes expectativas.

Los dirigidos por Marcelo Bielsa se preparan para afrontar su debut en el grupo H ante Arabia Saudita; una lista con gran talento internacional o nacional. Los charrúas se encaminan para buscar hacer historia en el Mundial celebrado en México, Estados Unidos y Canadá.

Sin embargo, para el futbol mexicano, la convocatoria también deja una curiosa coincidencia: varios de los elegidos tienen una estrecha relación con la Liga MX y, especialmente, con el América, equipo que se convirtió en uno de los principales proveedores de talento uruguayo rumbo al Mundial 2026.