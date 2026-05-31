¡'Aguas', México! Chequia exhibe su poderío ante Kosovo previo al Mundial 2026

La Selección Mexicana ya tiene motivos para poner atención a uno de sus próximos rivales mundialistas. Chequia, integrante del Grupo A junto al Tricolor, dejó buenas sensaciones en su último partido de preparación al derrotar 2-1 a Kosovo en un encuentro amistoso.

El conjunto europeo confirmó que llega en buen momento a la Copa del Mundo 2026 y buscará trasladar ese rendimiento al torneo, donde enfrentará a México el próximo 24 de junio en el último compromiso de la Fase de Grupos.

Chequia resolvió el partido desde la primera mitad

Los checos no tardaron en imponer condiciones a Kosovo. Tomáš Ladra abrió el marcador al minuto 11 y Adam Hložek amplió la ventaja antes del descanso, sentenciando prácticamente el encuentro desde los primeros 31 minutos.

La victoria permitió a los dirigidos por Miroslav Koubek ilusionarse para tener un buen cierre de su preparación antes de emprender el viaje rumbo a tierras mexicanas para el Mundial 2026, donde buscarán ser una de las selecciones revelación del torneo.

Gol de Chequia ante Kosovo | AP

El rival de México que viene de eliminar a Dinamarca

Chequia no llegó al Mundial por casualidad. El conjunto europeo consiguió su boleto tras superar a Irlanda y Dinamarca en el repechaje; ante los daneses tuvieron una eliminatoria que se definió en tanda de penales después de un intenso empate 2-2.

Gracias a ese resultado, los checos regresaron a una Copa del Mundo por primera vez desde Alemania 2006, convirtiéndose en uno de los equipos europeos con mayor potencial para sorprender en la justa mundialista.

Chequia contra Kosovo, dándolo todo por el balón | AP

México tendrá una dura prueba en la última jornada

Aunque el Tricolor primero deberá medirse a Sudáfrica y Corea del Sur, el duelo ante Chequia luce como uno de los más exigentes de la fase de grupos.

La escuadra europea cuenta con futbolistas experimentados y llega respaldada por una sólida eliminatoria, además de una preparación positiva en la que mostró orden defensivo y contundencia en ataque.

Por ello, el partido del 24 de junio podría ser determinante para definir posiciones dentro del Grupo A y los boletos rumbo a la siguiente ronda de la Copa del Mundo 2026.