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Futbol

¡Zidane a la Copa del Mundo! Argelia presenta su lista para el Mundial 2026

Victoria de Argelia | AP
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 10:23 - 31 mayo 2026
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Los Zorros del Desierto dieron a conocer su convocatoria final para la Copa del Mundo, donde compartirán grupo con Argentina, Austria y Jordania

La Selección de Argelia presentó oficialmente la lista de futbolistas que disputarán la Copa del Mundo 2026, torneo en el que buscarán convertirse en una de las sorpresas del certamen bajo el mando del entrenador Vladimir Petkovic.

El conjunto africano integrará el Grupo J junto a Argentina, Austria y Jordania, por lo que el debut ante la albiceleste se perfila como uno de los encuentros más atractivos de la primera jornada. El choque entre ambas selecciones está programado para el próximo 16 de junio.

Riyad Mahrez lidera a los Zorros del Desierto

La principal figura de la convocatoria argelina es Riyad Mahrez, experimentado atacante que continúa siendo el referente del combinado nacional.

El exjugador del Manchester City encabeza una plantilla que combina experiencia internacional con jóvenes talentos que buscarán dejar huella en la justa mundialista.

Junto a Mahrez destacan futbolistas como Houssem Aouar, Nabil Bentaleb, Rayan Aït-Nouri, Amine Gouiri y Mohamed Amoura, jugadores que han tenido actividad en algunas de las ligas más importantes del futbol europeo.

Riyad Mahrez durante un duelo con el Manchester City | AP

Luca Zidane, una de las grandes sorpresas

Uno de los nombres que más llamó la atención dentro de la convocatoria fue el de Luca Zidane, guardameta e hijo de la leyenda francesa Zinedine Zidane.

El arquero fue incluido entre los cuatro porteros elegidos por Petković para disputar la Copa del Mundo, convirtiéndose en una de las historias más llamativas de la selección argelina rumbo al torneo.

Aunque desarrolló gran parte de su carrera en Francia y España, Luca decidió representar a Argelia gracias a sus raíces familiares y ahora tendrá la oportunidad de disputar su primer Mundial.

Luca Zidane posa con la indumentaria de Real Racing Club | TWITTER @REALRACINGCLUB

Petkovic apuesta por experiencia y juventud

La convocatoria final refleja la intención de Vladimir Petković de equilibrar experiencia con juventud para competir al más alto nivel.

Con referentes consolidados y nuevas promesas, Argelia intentará superar la fase de grupos y volver a protagonizar una actuación destacada en la Copa del Mundo, tal como lo hizo en Brasil 2014, cuando alcanzó los Octavos de Final.

Ahora, los Zorros del Desierto ya tienen a sus elegidos y se preparan para iniciar su aventura mundialista con la mira puesta en dar la sorpresa desde su primer compromiso ante Argentina el 16 de junio en el GEHA Field at Arrowhead Stadium.

Argelia terminó aplastando a los 'Chapines' | IG: @lesverts.faf
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