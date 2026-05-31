¿Quién era Paola Márquez? La influencer encontrada sin vida en San Luis Potosí

La muerte de la influencer potosina Paola Márquez generó tristeza entre miles de seguidores que seguían su actividad en redes sociales. La creadora de contenido fue localizada sin vida durante el sábado 30 de mayo en el departamento donde residía, ubicado en la capital de San Luis Potosí.

De acuerdo con reportes difundidos por medios locales, el hallazgo ocurrió en un inmueble situado sobre la calle Naranjos, en la colonia Virreyes. La situación fue descubierta por un familiar que acudió al domicilio para visitarla y, al notar que algo no estaba bien, solicitó apoyo a los cuerpos de emergencia.

La noticia del fallecimiento de Paola Márquez provocó una ola de reacciones entre seguidores y creadores de contenido en redes sociales./ RS

Paramédicos y autoridades se trasladaron al lugar tras recibir el reporte. Al arribar al departamento, los socorristas realizaron una valoración inicial y confirmaron que la joven ya no presentaba signos vitales.

¿Qué se sabe sobre la muerte de Paola Márquez?

Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí no ha informado oficialmente cuál fue la causa del fallecimiento. Sin embargo, el caso permanece bajo investigación para determinar las circunstancias en las que ocurrió.

"Los reportes preliminares apuntan a que podría tratarse de un suicidio", detalló el medio.

Asimismo, se informó que la joven habría sido localizada en una condición de "suspensión incompleta en su habitación", de acuerdo con datos preliminares citados por medios locales. No obstante, dicha información no ha sido confirmada públicamente por las autoridades ministeriales.

Paola Márquez acumulaba más de 1.7 millones de seguidores gracias a sus publicaciones sobre experiencias personales y estilo de vida.

La dependencia estatal tampoco emitió detalles adicionales sobre las diligencias realizadas en el inmueble, por lo que se espera que en las próximas horas o días se conozcan los resultados de las investigaciones correspondientes.

¿Quién era Paola Márquez?

Paola Márquez era originaria de Huehuetlán, municipio ubicado en la región Huasteca de San Luis Potosí. Con el paso de los años logró posicionarse como una de las creadoras de contenido más reconocidas de la entidad gracias a publicaciones relacionadas con experiencias personales, viajes, conciertos y momentos de su vida cotidiana.

Su presencia en redes sociales creció de manera constante, alcanzando una comunidad superior a 1.7 millones de seguidores entre distintas plataformas digitales. TikTok fue el espacio donde obtuvo mayor alcance, aunque también mantenía una audiencia importante en Facebook e Instagram.

Tras difundirse la noticia de su fallecimiento, usuarios de redes sociales compartieron mensajes de condolencias, recuerdos y muestras de cariño para la influencer, cuyo contenido logró conectar con miles de personas dentro y fuera de San Luis Potosí.