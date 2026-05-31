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¡Terror en la Torre… Latino! Nueve personas quedan atrapadas tras falla en elevador

La emergencia se registró en un elevador detenido a la altura del octavo piso de la Torre Latinoamericana, en el Centro Histórico de la CDMX./ Pixabay
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 10:49 - 31 mayo 2026
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Bomberos de la Ciudad de México realizaron el rescate de nueve personas que quedaron atrapadas en un elevador de la Torre Latinoamericana

Una movilización de cuerpos de emergencia se registró en el corazón del Centro Histórico de la Ciudad de México luego de que un elevador de la Torre Latinoamericana sufriera una falla mecánica que dejó atrapadas a nueve personas dentro de la cabina.

El incidente ocurrió durante la tarde del sábado 30 de mayo en el emblemático inmueble ubicado en la colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc. De acuerdo con los primeros reportes, el ascensor se detuvo cuando se encontraba a la altura del octavo piso, lo que provocó la solicitud inmediata de apoyo a los servicios de emergencia.

Tres personas recibieron atención médica por crisis nerviosa tras permanecer atrapadas dentro del ascensor; no hubo lesionados./ Captura de pantalla

Tras recibir el reporte, elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México acudieron al lugar para ejecutar las maniobras necesarias y poner a salvo a los ocupantes del elevador.

¿Cómo fue el rescate de las personas atrapadas en la Torre Latinoamericana?

Las labores de rescate fueron realizadas por personal especializado, que logró liberar a las nueve personas sin que se registraran lesiones de gravedad. El operativo se desarrolló bajo protocolos de seguridad para evitar riesgos adicionales durante la extracción de los ocupantes.

Según informó Juan Manuel Pérez Cova, director del Heroico Cuerpo de Bomberos capitalino, la emergencia fue atendida de manera oportuna y concluyó sin mayores complicaciones para quienes permanecían dentro del ascensor.

Aunque ninguno de los afectados resultó herido, tres personas recibieron atención médica en el sitio debido a crisis nerviosa provocada por el tiempo que permanecieron encerradas. Las autoridades precisaron que ninguno de los casos requirió traslado hospitalario.

El operativo de rescate concluyó sin mayores incidentes y no fue necesario trasladar a ninguna persona a un hospital./ Pixabay

Investigan la causa de la falla en el elevador

Una vez concluido el rescate, las autoridades dieron por terminado el servicio y confirmaron que todas las personas involucradas se encontraban fuera de peligro. Ahora corresponderá a personal técnico realizar las inspecciones necesarias para determinar qué provocó el desperfecto mecánico.

La Torre Latinoamericana es uno de los edificios más representativos de la capital mexicana. Con más de 180 metros de altura y siete décadas de historia, el inmueble destaca por haber sido pionero en la implementación de sistemas de construcción antisísmica, característica que la convirtió en un referente de la ingeniería nacional.

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