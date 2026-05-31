¿Llegó el ébola a Brasil? Investigan caso sospechoso y aíslan a un paciente

La posibilidad de un caso de ébola en Brasil encendió las alertas sanitarias este fin de semana. Las autoridades del país sudamericano investigan a un hombre que regresó recientemente de África y que fue aislado de inmediato tras presentar síntomas compatibles con la enfermedad.

Brasil investiga posible caso de ébola

Las autoridades de salud del estado de São Paulo, en Brasil, investigan un posible caso de ébola en un hombre que recientemente regresó de la República Democrática del Congo (RDC), país que enfrenta un brote activo de la enfermedad.

De acuerdo con la Secretaría de Salud estatal, el paciente presentó síntomas compatibles con el virus, entre ellos fiebre, por lo que fue ingresado en una zona de aislamiento del Instituto de Infectología Emilio Ribas, uno de los principales centros médicos especializados del país.

Las autoridades activaron medidas preventivas luego de que el paciente regresara de la RDC. Actualmente permanece aislado y es monitoreado por personal especializado.

Alerta sanitaria en Brasil por sospechoso caso de ébola. / iStock

¿Cuáles son los síntomas del ébola?

El ébola es una enfermedad viral grave que suele manifestarse con fiebre alta, dolor de cabeza, dolores musculares, debilidad intensa, vómitos y diarrea.

En los casos más severos puede provocar hemorragias, insuficiencia múltiple de órganos e incluso la muerte.

La transmisión ocurre mediante el contacto directo con fluidos corporales de personas infectadas, por lo que los protocolos de aislamiento y rastreo de contactos son fundamentales para evitar la propagación del virus.

Autoridades investigan presunto contagio de ébola en Brasil. / iStock

La cepa que preocupa a las autoridades

El actual brote en África corresponde a la cepa Bundibugyo, una variante del virus cuya tasa de mortalidad puede variar entre el 30 y el 50 por ciento. Hasta ahora no existe una vacuna autorizada específicamente para esta cepa.

Según datos de la agencia sanitaria de la Unión Africana, el brote ha dejado 246 fallecidos entre más de mil casos sospechosos registrados en la República Democrática del Congo.

Además, el virus ya se ha extendido a Uganda, donde se han confirmado nueve contagios y al menos una muerte relacionada con la enfermedad.