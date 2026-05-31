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Futbol

¿La mejor afición? Tifo hace estremecer la previa de la Final de Concachampions en el Nemesio Diez

Previa de la Final de la Concachampions entre Toluca y Tigres l IMAGO7
Ramiro Pérez Vásquez 18:51 - 30 mayo 2026
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Toluca nuevamente se llevó el protagonismo ante Tigres

Y como se ha hecho habitual en el Nemesio Diez, en los momentos más importantes,con los impresionantes tifos, ahora no fue la excepción y con par de enormes pancartas recibieron la Final de la Concachampions entre el Toluca y los Tigres.

Con tifo en cada cabecera del estadio, la primera destacaba con la frase de “Creer Siempre” con un hombrecillo con la corona de rey del otro lado se encontraba un pequeño diablillo sobre una rueda en forma de mundo.

Tifo de Toluca en la Final de la Concachampions l IMAGO7

Esta última pancarta se encontraba situada en la cabecera en donde suelen darle una franja de la tribuna a la afición visitante que estuvo bastante poblada con los colores de los universitarios de Nuevo León quienes viajaron desde el Norte.

Paulinho conduce el balón ante la mirada de Rómulo Zwarg | MexSport

¿Máxima seguridad? 

Cabe mencionar, que a la llegada del grupo de apoyo de Tigres, llamados los Libres y Lokos, la seguridad alrededor del Estadio Nemesio Diez estuvo muy atenta para evitar que hubiera algún problema con fanáticos del último bicampeón de la Liga MX, pero eso no sucedió debido a que estaban bien resguardados.

Afición de Tigres en el Nemesio Diez l IMAGO7

La función de los policías fue muy simple, pues acompañaron a los regios a lo largo de un pasillo que habían formado los rivales, quienes también resistieron a que todos pudieran avanzar para después llegar ellos a su destino.

Despedida a Gignac

El partido representará la despedida de André-Pierre Gignac quien dice adiós a los Tigres, y en su aparición en el Nemesio Diez, el francés recibió una ovación de la parcialidad felina que se dio cita al inmueble mexiquense para el encuentro decisivo de la Copa de Campeones de la Concacaf.

Gignac en el Nemesio Diez para la Final de Concachampions l IMAGO7

 El atacante apareció en la cancha hidratándose con una botella de agua cuando saludó a la ficción y los seguidores felinos honraron su presencia con los gritos y la euforia de los amarrillos que ya se encontraban en las tribunas.

Cabe mencionar, que se había rumorado que el francés podría estar recalando en la MLS con el Orlando City y así hacer pareja con Griezmann quien estará arribando también al conjunto morado; sin embargo, hasta ahora no hay nada concreto. 

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