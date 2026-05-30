¡El último baile! Gignac recibe una ovación monumental en la previa del Toluca vs Tigres

André-Pierre Gignac dice adiós a los Tigres, en su último juego ante el Toluca, y previo a la Final en el Nemesio Diez el francés recibió una ovación de la parcialidad felina que se dio cita al inmueble mexiquense para el encuentro decisivo de la Copa de Campeones de la Concacaf.

El atacante apareció en la cancha hidratándose con una botella de agua cuando saludó a la ficción y los seguidores felinos honraron su presencia con los gritos y la euforia de los amarrillos que ya se encontraban en las tribunas.

Afición de Tigres en el Nemesio Diez l IMAGO7

El último baile

El histórico delantero francés disputará ante Toluca su último partido con la camiseta felina, luego de que surgiera un interés de varios equipos fuera de México. Fuentes cercanas al entorno del jugador aseguran que Gignac analizará cualquier oferta que pueda presentarse en las próximas semanas, ya sea de la MLS o de cualquier otro destino

Gignac y Vigón festejando | MEXSPORT

Aunque al momento no existe ningún acuerdo cerrado ni negociaciones avanzadas con Orlando City, la posibilidad de continuar su carrera en el futbol comienza a tomar fuerza. La directiva de Tigres no tendrá contemplada una renovación para el francés, por lo que su ciclo en la institución estará llegando a su fin tras una época llena de títulos y momentos históricos.

Desde hace varios torneos el francés ha venido reduciendo su participación en cancha, situación que también habría influido en la decisión de la directiva auriazul de no extender su contrato. A pesar de ello, el atacante todavía tiene intención de seguir jugando profesionalmente.

Nahuel Guzmán y André-Pierre Gignac en el último título de Liga MX | IMAGO7

¿Se va como leyenda?

Gignac llegó a Tigres en 2015 y cambió para siempre la historia del club. Con goles, campeonatos y liderazgo, el delantero se convirtió en el máximo referente de la institución y en uno de los extranjeros más importantes que han llegado al futbol mexicano. Sin embargo, todo apunta a que su etapa con los felinos terminará al finalizar esta temporada.

El impacto de André fue meteórico desde sus inicios, gracias a sus grandes actuaciones y goles determinantes. De la mano del francés, el conjunto felino renació y se convirtió en un cuadro protagonista, que semestre a semestre luchaba por el título de Liga MX.