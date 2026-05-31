¡Máxima seguridad! Los Libres y Lokos llegaron escoltados al Estadio Nemesio Diez

Toluca y Tigres definirán esta tarde al nuevo campeón de la Copa de Campeones de la CONCACAF, en un partido que repite una Final después de la que se había jugado el pasado Apertura 2025 con resultado a favor del cuadro choricero.

Los aficionados del equipo felino se han dado cita en el 'Infierno', con la intención de apoyar a los suyos y ser parte de la despedida de André Pierre Gignac, pero no han llegado solos.

Estadio Nemesio Diez | MexSport

La seguridad ante todo

A la llegada del grupo de apoyo de Tigres, llamados los Libres y Lokos, la seguridad alrededor del Estadio Nemesio Diez estuvo muy atenta para evitar que hubiera algún problema con fanáticos del último bicampeón de la Liga MX, pero eso no sucedió debido a que estaban bien resguardados.

La función de los policías fue muy simple, pues acompañaron a los regios a lo largo de un pasillo que habían formado los rivales, quienes también resistieron a que todos pudieran avanzar para después llegar ellos a su destino.

Hasta el momento no se han dado reportes de algún conato de violencia entre aficiones, solamente se han dado algunas guerras de porras, pues a las afueras del Nemesio Diez, los dos grupos se lanzaron cánticos el uno al otro, tratando de sobresalir por encima del rival antes de que se juegue el partido por la gloria.

Toluca vs Tigres: una revancha con sabor internacional

La Final de la Concacaf Champions Cup tendrá un ingrediente especial para Toluca y Tigres, dos equipos que apenas unos meses atrás se enfrentaron por el título de la Liga MX. En aquella serie del Clausura 2026, los Diablos Rojos se quedaron con el campeonato bajo el mando de Antonio Mohamed, dejando a los felinos con una derrota que todavía pesa en el entorno auriazul.

Ahora, el equipo dirigido por Guido Pizarro tendrá la oportunidad de cobrar revancha en un escenario internacional. Tigres buscará sacarse la espina de aquella final perdida y demostrar que puede competir de igual a igual ante uno de los clubes más sólidos del futbol mexicano, mientras que Toluca intentará confirmar que su dominio reciente no fue casualidad.

Antonio Mohamed en celebración con Toluca ante LAFC en la Semifinal de Concachampions| MEXSPORT