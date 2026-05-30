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Futbol

La revancha de la final de la Liga MX Toluca vs Tigres

Antonio Mohamed con Toluca en la Copa de Campeones Concacaf | IMAGO 7
Antonio Mohamed con Toluca en la Copa de Campeones Concacaf | IMAGO 7
Ricardo Olivares 14:44 - 30 mayo 2026
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La Final de la Concacaf Champions Cup tendrá un ingrediente especial para Tigres y Toluca

Apenas unos meses después de enfrentarse por el título de la Liga MX, ambos equipos volverán a verse las caras en una serie que pondrá en juego un campeonato internacional.

En aquella final del Clausura 2026, Toluca se quedó con el trofeo tras imponerse a los felinos y conquistar un nuevo campeonato bajo el mando de Antonio Mohamed. Los Diablos aprovecharon su fortaleza colectiva para superar a un Tigres que llegaba con altas expectativas.

Ahora, el conjunto dirigido por Guido Pizarro tendrá la oportunidad de cobrar revancha. Los auriazules buscarán sacarse la espina de aquella derrota y demostrar que pueden competir de tú a tú contra uno de los equipos más sólidos del futbol mexicano.

Guido Pizarro, entrenador de Tigres | MEXSPORT

Del otro lado, Toluca intentará confirmar su dominio reciente sobre Tigres y sumar otro título a una temporada que ya es histórica para la institución escarlata.

Duelo de grandes estrategas

La serie también representa un nuevo capítulo en el duelo de estrategias entre Antonio Mohamed y Guido Pizarro, dos técnicos que ya saben lo que es enfrentarse en instancias definitivas.

Guido Pizarro y Antonio Mohamed | MEXSPORT

Más allá del trofeo de Concacaf, la final carga con el peso de una revancha inmediata. Tigres buscará cambiar la historia de hace unos meses, mientras que Toluca intentará demostrar que lo ocurrido en la Liga MX no fue casualidad.

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