La revancha de la final de la Liga MX Toluca vs Tigres

Apenas unos meses después de enfrentarse por el título de la Liga MX, ambos equipos volverán a verse las caras en una serie que pondrá en juego un campeonato internacional.

En aquella final del Clausura 2026, Toluca se quedó con el trofeo tras imponerse a los felinos y conquistar un nuevo campeonato bajo el mando de Antonio Mohamed. Los Diablos aprovecharon su fortaleza colectiva para superar a un Tigres que llegaba con altas expectativas.

Ahora, el conjunto dirigido por Guido Pizarro tendrá la oportunidad de cobrar revancha. Los auriazules buscarán sacarse la espina de aquella derrota y demostrar que pueden competir de tú a tú contra uno de los equipos más sólidos del futbol mexicano.

Guido Pizarro, entrenador de Tigres | MEXSPORT

Del otro lado, Toluca intentará confirmar su dominio reciente sobre Tigres y sumar otro título a una temporada que ya es histórica para la institución escarlata.

Duelo de grandes estrategas

La serie también representa un nuevo capítulo en el duelo de estrategias entre Antonio Mohamed y Guido Pizarro, dos técnicos que ya saben lo que es enfrentarse en instancias definitivas.

Guido Pizarro y Antonio Mohamed | MEXSPORT