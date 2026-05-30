Muere figura clave detrás del éxito de "Star Wars" a los 80 años; ganó un Oscar por su trabajo

Marcia Lucas, editora galardonada con el Premio Oscar por su trabajo en Star Wars (1977) y exesposa del cineasta George Lucas, murió a los 80 años en su residencia de Rancho Mirage, California, informaron familiares a medios estadounidenses.

La causa de muerte fue cáncer metastásico, confirmó la abogada de la familia, Deidre Von Rock.

Muere Marcia Lucas, editora de Star Wars y ganadora del Oscar. / IMDb

¿Quién fue Marcia Lucas?

Considerada una de las figuras más influyentes de la edición cinematográfica en Hollywood, Lucas dejó una huella profunda en algunas de las películas más importantes de la década de los setenta. Además de Star Wars, participó en producciones como American Graffiti, Taxi Driver, y Alice Doesn't Live Here .

Nacida el 4 de octubre de 1945 en California, Marcia Lucas inició su carrera en la industria cinematográfica durante la era conocida como “Nuevo Hollywood”. Su trabajo en la edición de la primera película de Star Wars le valió el Oscar a Mejor Montaje en 1978, reconocimiento que compartió con Richard Chew y Paul Hirsch.

George Lucas y Marcia Lou Griffin se casaron en 1969 y se separaron en 1983. / X

Su legado en Star Wars

A lo largo de los años, Marcia Lucas fue considerada por muchos seguidores y expertos como una de las “heroínas silenciosas” detrás de Star Wars. Se le atribuyen aportaciones importantes en momentos clave de la historia y en la construcción emocional de varios personajes.

Además de colaborar con George Lucas en proyectos como THX 1138 y American Graffiti, también trabajó con el director Martin Scorsese en películas que hoy son consideradas clásicos del cine estadounidense.