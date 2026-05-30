Madonna revela romance con John F. Kennedy Jr.: “fue una aventura divertida”

Cuando parecía que Madonna ya había contado todos los capítulos de su intensa vida personal y profesional, la cantante volvió a sorprender al mundo con una revelación que rápidamente se convirtió en tema de conversación en redes sociales y medios de entretenimiento. La llamada Reina del Pop habló abiertamente sobre su relación con John F. Kennedy Jr., uno de los personajes más admirados de la vida pública estadounidense durante los años noventa.

La confesión ocurrió durante una entrevista grabada para la aplicación Grindr como parte de la promoción de Confessions II, el nuevo álbum que la artista lanzará en julio de 2026. Durante la charla, Madonna fue cuestionada sobre algunas de sus relaciones pasadas y terminó realizando una declaración que tomó por sorpresa a los presentes.

Madonna sorprendió con sus comentarios que nadie o pocos conocían / FB: @madonna

Madonna recuerda su relación con John F. Kennedy Jr.

Entre risas y reacciones de asombro, Madonna mencionó el nombre de John F. Kennedy Jr., hijo del expresidente estadounidense John F. Kennedy, como una de las figuras más importantes en su historial sentimental.

La cantante explicó que únicamente estaba dispuesta a hablar de parejas que ya fallecieron, lo que abrió la puerta para recordar un romance que durante décadas estuvo rodeado de especulaciones, rumores y versiones encontradas. “Fue el mejor sexo”.

La revelación también coincide con el renovado interés público por la figura de Kennedy Jr., quien recientemente volvió a ocupar titulares gracias a la serie Love Story, producción que retrata su relación con Carolyn Bessette y revive la fascinación que sigue generando la familia Kennedy.

John F. Kennedy Jr era uno de los solteros más cotizados de la década de los 80 / Redes Sociales

Una historia marcada por la atracción

De acuerdo con diversas versiones retomadas por medios estadounidenses como Page Six, la relación entre Madonna y Kennedy Jr. habría ocurrido a finales de la década de los ochenta, cuando ambos vivían algunos de los momentos más mediáticos de sus vidas. “Tuvimos una aventura divertida”.

Por un lado, Madonna consolidaba su posición como una de las artistas más exitosas del planeta gracias a discos como Like a Virgin y True Blue, además de protagonizar constantemente titulares relacionados con su matrimonio con Sean Penn.

Mientras tanto, John F. Kennedy Jr. cargaba con el legado de una de las familias más influyentes de Estados Unidos y se había convertido en uno de los solteros más codiciados de Nueva York.

La cantante presumió que su romance fue las mejores cosas que ha vivido / Especial

Según personas cercanas al fallecido abogado y editor, la relación fue breve, intensa y basada principalmente en la atracción mutua. De acuerdo con testimonios citados por medios estadounidenses, quienes conocieron de cerca aquella historia la describieron como una “aventura divertida”.

Un romance que siguió dando de qué hablar

Tanto Madonna como John F. Kennedy Jr. protagonizaron algunas de las historias sentimentales más comentadas de su generación.

La cantante mantuvo relaciones con celebridades como Sean Penn, Vanilla Ice, Dennis Rodman, Warren Beatty y Guy Ritchie, además de otros modelos y bailarines con quienes compartió distintas etapas de su vida. Actualmente mantiene una relación con el futbolista y modelo Akeem Morris.

Por su parte, Kennedy Jr. sostuvo romances con figuras como Sarah Jessica Parker, Christina Haag y Daryl Hannah antes de casarse con Carolyn Bessette en 1996.

El amor oculto que vivió la pareja no se sabe cuándo duró ni cómo comenzó / Redes Sociales

La pareja se convirtió en uno de los matrimonios más observados de Estados Unidos hasta su trágica muerte en un accidente aéreo ocurrido en 1999, un hecho que contribuyó a convertirlos en una leyenda de la cultura popular estadounidense.