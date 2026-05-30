"Rodri es del perfil de jugadores que deberían jugar en el Madrid": Riquelme calienta la campaña por la presidencia merengue

Enrique Riquelme, candidato a la presidencia del Real Madrid, volvió a agitar el escenario electoral blanco al referirse públicamente a Rodri Hernández, mediocampista del Manchester City y Balón de Oro 2024. En una entrevista con ESPN, el empresario aseguró que el futbolista español encaja en el perfil de jugadores que deberían vestir la camiseta del conjunto madridista.

Aunque Riquelme no confirmó que Rodri sea uno de los fichajes que tendría apalabrados en caso de ganar las elecciones, sí le dedicó múltiples elogios y dejó abierta la puerta a hablar de nombres concretos en los próximos días. Sus declaraciones llegan en medio de los rumores que vinculan al centrocampista con el Santiago Bernabéu y en plena campaña por la presidencia del Real Madrid.

Enrique Riquelme, candidato a la presidencia de Real Madrid | AFP

Riquelme elogia a Rodri y lo ve como perfil Real Madrid

"Me encanta ese futbolista, es un grandísimo jugador y es el perfil de los que debería de tener y jugar en el Real Madrid", afirmó Riquelme al ser preguntado por el mediocentro del Manchester City. El candidato insistió en que Rodri representa el tipo de jugador que encajaría en el proyecto deportivo del club blanco.

Sin embargo, Riquelme también fue prudente al recordar que el internacional español pertenece actualmente a otro equipo. "Obviamente está en otro club y hay que respetar esa parte", añadió durante la entrevista.

El máximo mandatario de COX Energy aseguró que será a partir del sábado cuando empiece a explicar con mayor detalle la parte deportiva de su candidatura. "A partir del sábado empezaremos con la parte deportiva y daremos nombres concretos", señaló, evitando confirmar si Rodri forma parte de los dos fichajes estrella que dice tener avanzados.

Rodri pelea con Omar Marmoush l AP

Riquelme también afirmó en días recientes que tiene apalabradas a dos figuras mundiales si logra imponerse en las elecciones del Real Madrid. Además, dejó una pista relevante al admitir que uno de esos futbolistas disputará el Mundial con la selección española, lo que ha aumentado las especulaciones entre los aficionados madridistas.

Dos fichajes 'deal breakers' y un entrenador cerrado

El candidato fue cuestionado sobre si prepara una operación de impacto similar a la de Luis Figo en el año 2000, cuando Florentino Pérez ganó la presidencia del Real Madrid tras prometer el fichaje del entonces jugador del Barcelona. Riquelme respondió que algunos de los futbolistas que tiene cerrados son auténticos 'deal breakers'.

"Algunos de los jugadores que tengo fichados son 'deal breakers', sin ninguna duda. Que estén atentos porque van a gustar e ilusionar al socio", declaró Riquelme, reforzando la idea de que su candidatura buscará convencer al madridismo con nombres de primer nivel para el próximo proyecto deportivo.

Enrique Riquelme, joven empresario aspirante a la presidencia merengue | EFE