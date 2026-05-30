¿Luka Modric se retira? El croata analiza poner fin a su histórica carrera tras el Mundial

El futuro de Luka Modric parece acercarse cada vez más al final de una trayectoria que marcó una época en el futbol mundial. Tras la eliminación del Milan en la lucha por un boleto a la próxima Champions League, el mediocampista croata estaría considerando poner punto final a su carrera profesional después del Mundial que arrancará el próximo 11 de junio, despidiéndose con la Selección de Croacia.

La temporada del veterano futbolista en la Serie A estuvo lejos de ser decepcionante. A sus casi 41 años, Modric disputó 35 partidos con el Milan, la mayoría como titular, registrando dos goles y tres asistencias. Su experiencia y liderazgo fueron fundamentales para que los Rossoneri pelearan por los puestos de Champions League hasta la última jornada del campeonato italiano.

Stanislav Lobotka y Luka Modric disputan el balón | AP

La lesión que cambió el destino del Milan

Cuando el Milan parecía encaminado a cumplir sus objetivos, una fractura de pómulo sufrida por Modric durante un partido ante la Juventus cambió el panorama. La ausencia del croata debilitó considerablemente al equipo dirigido por Massimiliano Allegri, que terminó perdiendo terreno en la recta final y conformándose con disputar la Europa League la próxima temporada.

Más allá de los resultados, Luka Modric conquistó rápidamente a la afición milanista gracias a su profesionalismo y compromiso dentro y fuera del campo. Su impacto fue tan importante que muchos seguidores consideran que devolvió competitividad a un club que llevaba varias temporadas buscando recuperar protagonismo entre la élite del futbol europeo.

Luka Modric en el AC Milan | AP

El Real Madrid le abre las puertas para su regreso

La relación entre Modric y el Real Madrid sigue siendo especial. Como muestra de su legado, el croata incluso permitió que su Balón de Oro conquistado en 2018 fuera exhibido en el Museo del Milan, un gesto que reflejó su deseo de contribuir al crecimiento de la institución italiana durante su última aventura en el futbol de clubes.

Con su cumpleaños número 41 cada vez más cerca, Luka Modric parece contemplar el retiro tras una carrera repleta de títulos y reconocimientos. Además, Florentino Pérez ya le habría garantizado que las puertas del Real Madrid permanecerán abiertas para él en cualquier función que desee desempeñar una vez que decida colgar los botines, cerrando así un ciclo histórico en el futbol mundial.