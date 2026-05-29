Florentino Pérez arremete contra Enrique Riquelme en el inicio de la campaña electoral de Real Madrid

La carrera por la presidencia de Real Madrid comenzó con un tono beligerante. Florentino Pérez, actual mandatario, lanzó duras críticas contra su rival en las urnas, el empresario Enrique Riquelme, lo que marcó el inicio de su campaña de reelección.

En una entrevista concedida a Televisión Española, Pérez no solo cuestionó la capacidad de Riquelme para liderar el club, sino que también lo vinculó con una de las etapas más controvertidas de la historia reciente del equipo blanco en LaLiga.

Enrique Riquelme, candidato a la presidencia de Real Madrid | AFP

¿Qué dijo Florentino Pérez sobre Enrique Riquelme?

Florentino Pérez acusó a Riquelme de estar asociado a Ramón Calderón, quien presidió el club entre 2006 y 2009, y dimitió tras un escándalo por la presunta manipulación de votos en una Asamblea de Socios. Además, puso en duda la solidez financiera de la empresa de Riquelme, COX Energy.

"Quiero mucho al Real Madrid y cuando veo que van por él, aquí estoy yo. Estaba detectando un movimiento en la sombra que tenía como objetivo desestabilizar al club a través de mi persona. Cuando veo la otra candidatura, resulta que son los mismos de Calderón, que fue la etapa más siniestra de la historia del Real Madrid", declaró Pérez.

Florentino Pérez en el Santiago Bernabéu | AP

El actual presidente también insinuó que los motivos de Riquelme no son puramente deportivos, sino que quiere favorece sus intereses privados. " Que dicen que este señor (por Enrique Riquelme) ha pedido un crédito al 54 por ciento anual. ¿Pero cómo se puede pedir eso? Yo no me invento nada. Da la sensación de que ha venido porque necesita el club para su empresa".

Pérez, cuyo palmarés incluye siete Ligas y siete Champions League desde que asumió la presidencia por primera vez en el año 2000, descartó categóricamente la posibilidad de un debate público con su oponente. "No, no voy a debatir con nadie, que hable él todo lo que quiera. Yo hablo aquí con usted y lo explico todo".

"Privatizar el club? Eso quien lo dice son los malos. Hemos sufrido muchos ataques y LaLiga contribuyó a que nos querían quitar los ingresos económicos del Madrid para repartirlo entre todos los clubes. Una cosa insólita que conseguimos parar, pero la única manera de proteger nuestro patrimonio es que pase el valor del club a todos los socios", añadió Pérez.

La respuesta de Riquelme a Florentino

La reacción de Enrique Riquelme no se hizo esperar. A través de un comunicado oficial, lamentó el tono de la campaña iniciada por Pérez y su equipo. "Real Madrid merece mucho más que ruido, mentiras, bulos interesados y campañas de difamación entre madridistas que comparten un mismo amor por el club y que jamás deberían utilizarse para limitar la democracia".

Enrique Riquelme, candidato a la presidencia de Real Madrid | AFP

"En las últimas horas hemos visto con tristeza cómo el Sr. Florentino Pérez y personas de su entorno más cercano, han optado por la descalificación personal y la tensión en lugar de favorecer un debate sereno, elegante y a la altura de la mayor institución deportiva del mundo", finalizó Riquelme.

El futuro deportivo y el Caso Negreira

En el ámbito deportivo, Florentino Pérez abordó varios temas clave. Sobre el próximo entrenador que sustituirá a Álvaro Arbeloa, mantuvo el suspense. "¿Si tengo un nombre? Y dos", comentó, sin descartar un posible regreso de José Mourinho. "Es un buen entrenador, claramente. No lo voy a anunciar porque todavía no he hablado con él".

También se refirió a la plantilla, destacando a figuras como Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Arda Güler, Federico Valverde y Vinicius Jr., y reafirmó su compromiso: "La gente sabe que yo siempre voy a fichar a los mejores". Sobre la renovación de Vinícius, cuyo contrato expira en 2027, expresó su deseo de que continúe, calificándolo como "uno de los mejores jugadores del mundo".

Finalmente, Pérez se mostró inflexible respecto al 'Caso Negreira', afirmando que llevará el asunto hasta las últimas consecuencias. "Yo ahí voy a muerte. Voy a la Final de la Champions League y le voy a comunicar a la UEFA que les voy a dar un dossier porque es el caso de corrupción más grande de la historia", concluyó con firmeza.