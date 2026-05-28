Florentino Pérez lanza declaraciones como candidato del club blanco: "el Madrid tiene la suerte de tenerme"

Florentino Pérez, candidato a la presidencia del Real Madrid, ha abordado varios temas clave en una reciente entrevista, destacando su intención de renovar a Vinícius Júnior y negando haber mantenido conversaciones con el entrenador portugués José Mourinho.

En declaraciones a Televisión Española, Pérez calificó al delantero brasileño como "uno de los mejores del mundo" y expresó su firme deseo de asegurar su continuidad en el club. Al ser preguntado sobre un posible regreso de Mourinho al banquillo blanco, el candidato fue claro: "Es un buen entrenador, claramente, pero no lo voy a anunciar porque todavía no he hablado con él".

Florentino Pérez en conferencia de prensa | AP

¿Qué más dijo Florentino Pérez?

Durante la que fue su primera entrevista en este periodo electoral, Florentino Pérez también confirmó que no participará en debates con Enrique Riquelme, el otro aspirante a la presidencia. Pérez lanzó duras críticas contra su rival, sugiriendo que sus motivaciones no son puramente deportivas. "Tengo la sensación de que se presenta porque necesita el club para su empresa", afirmó, al tiempo que cuestionó la viabilidad económica de su candidatura. "¿Pero cómo se puede pedir un crédito al 54 por ciento?", se preguntó en referencia al aval de Riquelme.

Pérez vinculó la candidatura de su oponente con la era de Ramón Calderón, una etapa que describió como "la más siniestra que ha habido en la historia del Real Madrid". Justificó la convocatoria anticipada de elecciones como una medida para contrarrestar "un movimiento en la sombra que tenía como objetivo desestabilizar al club". "Y yo, como sigo creyendo que el club es de los socios, dije: a convocar elecciones. El que quiera que se presente", sentenció.

Florentino Pérez, presidente de Real Madrid, en conferencia de prensa | AP

"El Madrid tiene la suerte de que estoy yo": Florentino Pérez

En respuesta a las acusaciones de Riquelme sobre una supuesta intención de privatizar la entidad, Pérez las desestimó y recordó los intentos de LaLiga de modificar el reparto de ingresos televisivos. "He llegado a la conclusión de que la única manera de proteger nuestro patrimonio es que pase el valor del club a todos los socios", explicó.

Finalmente, el actual presidente se mostró inflexible respecto al 'caso Negreira', calificándolo como "el caso de corrupción más grande que hay en la historia del fútbol". Anunció que entregará un dossier sobre el asunto al presidente de la UEFA durante la final de la Champions League. "Ahí voy a muerte", aseguró, concluyendo con una contundente afirmación: "El Madrid tiene la suerte de que estoy yo".