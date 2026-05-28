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Futbol

Canteranos de Chivas que encontraron su mejor versión lejos del Rebaño

Zendejas es canterano de Chivas pero despuntó en América | IMAGO7
Zendejas es canterano de Chivas pero despuntó en América | IMAGO7
Gerardo Rosales 16:26 - 28 mayo 2026
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Zendejas, Chino Huerta y JJ Macías son algunos de los futbolistas surgidos de Chivas que encontraron protagonismo y su mejor nivel fuera de Guadalajara

Guadalajara se caracteriza por trabajar con talento mexicano y apostar constantemente por futbolistas surgidos de sus fuerzas básicas. Sin embargo, no todos los jugadores logran consolidarse dentro del primer equipo rojiblanco y varios terminaron encontrando su mejor nivel en otros clubes.

El caso más reciente es el de Alejandro Zendejas, quien salió de la cantera de Chivas y hoy es una de las principales figuras del América. Pero antes de él, otros futbolistas como César ‘Chino’ Huerta, José Juan Macías y Víctor Guzmán también vivieron etapas importantes lejos del Rebaño Sagrado.

Escudo de Chivas l X:Chivas

La necesidad de contar únicamente con futbolistas mexicanos obliga constantemente a Chivas a debutar jóvenes talentos, tal como ocurre actualmente con jugadores como Hugo Camberos, Yael Padilla, Santiago Sandoval y Armando González. Sin embargo, no todos encuentran estabilidad o continuidad en Guadalajara.

José Juan Macías

Fue considerado durante años como uno de los delanteros mexicanos con mayor proyección, aunque nunca logró consolidarse plenamente en Chivas debido a las constantes lesiones, sí tuvo momentos importantes fuera del club.

Su mejor etapa llegó en 2019 con León, donde marcó 19 goles y dio dos asistencias en 40 partidos, convirtiéndose en uno de los delanteros más peligrosos del futbol mexicano. Posteriormente regresó al Guadalajara, aunque nuevamente las lesiones limitaron su rendimiento.

En el Apertura 2025 parecía recuperar sensaciones con Pumas, registrando cuatro goles y dos asistencias en 11 encuentros, hasta que nuevamente los problemas físicos frenaron su continuidad.

José Juan Macías con Pumas | IMAGO7

César ‘Chino’ Huerta

César Huerta también surgió de la cantera rojiblanca, aunque nunca logró consolidarse con Chivas. Con el primer equipo apenas marcó un gol en 40 partidos, situación que lo llevó a buscar oportunidades en otros clubes.

Tras un paso discreto por Mazatlán, donde sumó tres goles y una asistencia en 17 encuentros, encontró su mejor versión en Pumas. Con los universitarios se convirtió en referente ofensivo y comenzó a recibir llamados constantes a la Selección Mexicana.

Durante su etapa con el conjunto auriazul registró 20 goles y 15 asistencias en 87 partidos, rendimiento que le permitió dar el salto al futbol europeo con el Anderlecht de Bélgica, club donde actualmente suma cinco goles y tres asistencias.

'Chino' Huerta, exjugador de Pumas | IMAGO7

Víctor ‘Pocho’ Guzmán

Aunque sus primeros registros en Liga MX fueron con las categorías inferiores de Chivas, Víctor Guzmán debutó profesionalmente con Pachuca, equipo donde construyó gran parte de su carrera.

Con los Tuzos conquistó dos títulos de Liga MX y una Liga de Campeones de la Concacaf, consolidándose como uno de los mediocampistas mexicanos más importantes de su generación.

En 2023 regresó a Chivas y fue pieza importante para que el equipo disputara una final, aunque posteriormente volvió a Pachuca, club donde actualmente registra seis goles y siete asistencias en 41 partidos.

Pocho Guzmán en partido con Pachuca | IMAGO7

Alejandro Zendejas

Es probablemente el ejemplo más mediático de un canterano rojiblanco que explotó lejos de Guadalajara. Tras recibir pocas oportunidades con Chivas, salió rumbo a Necaxa, donde comenzó a mostrar su calidad ofensiva.

Con los Rayos disputó 50 partidos, marcó 11 goles y dio dos asistencias, rendimiento que llamó la atención del América. Con las Águilas terminó convirtiéndose en tricampeón de Liga MX y en uno de los futbolistas más importantes del club.

Además, decidió representar a la Selección de Estados Unidos, con la que apunta a disputar su primera Copa del Mundo.

Zendejas celebra un gol en la Semifinal del Clausura 2026 vs Pumas | IMAGO7
Zendejas celebra un gol en la Semifinal del Clausura 2026 vs Pumas | IMAGO7
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