¡Monterrey ya vive el Mundial! Japón alista su llegada al CET de Tigres

La Selección de Japón ya tiene definido su plan de trabajo en Monterrey de cara al arranque del Copa del Mundo 2026 y utilizará el nuevo CET, el Centro de Entrenamiento Tigres, como su sede principal de preparación durante su estancia en la ciudad.

El combinado asiático llegará a Monterrey el próximo 2 de junio por la tarde y comenzará inmediatamente con su adaptación y preparación en territorio regiomontano, aprovechando las instalaciones recientemente inauguradas por Tigres.

El CET de Tigres recibirá a Japón durante la Copa del Mundo | CAPTURA

Será del 3 al 7 de junio cuando Japón entrene en el CET, realizando sesiones enfocadas en su puesta a punto para debutar en la Copa del Mundo, en un complejo que cuenta con instalaciones de primer nivel tanto para trabajo físico como recuperación.

La elección del CET como sede de entrenamiento representa un respaldo importante para la infraestructura deportiva de Tigres y para Monterrey como ciudad mundialista, al recibir a una de las selecciones más constantes y competitivas del futbol asiático.

La selección de Japón entrenará en Monterrey previo al inicio del Mundial | MEXSPORT

El Centro de Entrenamiento Tigres cuenta con dos canchas, gimnasio y una moderna zona de rehabilitación equipada con sauna, piscinas, sillones de compresión, cámaras hiperbáricas y crioterapia, elementos que fueron clave para que Japón eligiera este espacio.

Además de los entrenamientos, la presencia de Japón también generará expectativa entre la afición regiomontana, que podrá vivir de cerca el ambiente mundialista días antes del inicio oficial de la competencia.

Japón buscará dejar a su equipo listo para iniciar el torneo | MEXSPORT

Monterrey continúa preparándose para recibir el Mundial 2026 y la llegada de selecciones internacionales comienza a reflejar el impacto que tendrá la ciudad durante el torneo, tanto en lo deportivo como en lo económico y turístico.