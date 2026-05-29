Bacalar, Mahahual y Chetumal: el Caribe Mexicano donde las vacaciones todavía saben a tranquilidad

El Caribe Mexicano tiene destinos mundialmente famosos, pero hay una región donde el tiempo parece avanzar más lento y la naturaleza sigue siendo la protagonista. El sur de Quintana Roo, con Bacalar, Mahahual y Chetumal como referentes, se ha convertido en el refugio ideal para quienes buscan unas vacaciones distintas, más tranquilas y conectadas con el entorno.

Aquí no hay prisas. Las postales se construyen entre atardeceres frente al agua, recorridos por malecones y comidas frente al mar donde el pescado fresco y el ceviche son parte esencial de la experiencia.

Bacalar y la magia de la Laguna de los Siete Colores

Hablar de Bacalar es hablar de uno de los paisajes naturales más impresionantes de México. La famosa Laguna de los Siete Colores despliega tonos azules y verdes que cambian dependiendo de la profundidad y la luz del día, creando un escenario que parece irreal.

El destino se ha vuelto perfecto para familias y viajeros que buscan actividades relajadas, pero inolvidables. Los recorridos en lancha permiten conocer sitios emblemáticos como el Canal de los Piratas y los estromatolitos, considerados entre las formas de vida más antiguas del planeta.

Además, el kayak, los hospedajes tipo glamping y las cabañas frente al agua complementan una experiencia donde la naturaleza domina cada momento.

En el centro del pueblo, el histórico Fuerte de San Felipe aporta un toque cultural e histórico que convierte a Bacalar en mucho más que un destino de playa.

Chetumal: cultura maya y tranquilidad frente a la bahía

A poco más de una hora de Bacalar aparece Chetumal, la capital de Quintana Roo, un destino discreto pero lleno de atractivos para quienes disfrutan el turismo cultural y los espacios tranquilos.

El principal punto de interés es el Museo de la Cultura Maya, considerado uno de los mejores del país para entender la historia y cosmovisión de esta civilización mediante experiencias didácticas y visuales.

El malecón de la Bahía de Chetumal es ideal para caminar al amanecer o disfrutar de la vista al atardecer, mientras que su cercanía con Belice permite realizar excursiones hacia destinos como Corozal o las ruinas de Lamanai.

Mahahual: el encanto relajado del Caribe

Más al este aparece Mahahual, un pequeño pueblo costero que representa la esencia más relajada del Caribe Mexicano. Sin grandes complejos turísticos ni el ritmo acelerado de otros destinos, este lugar destaca por su ambiente tranquilo y su cercanía con la naturaleza.

Su principal tesoro está bajo el agua. El arrecife que forma parte del Sistema Arrecifal Mesoamericano convierte al snorkel y al buceo en actividades imperdibles para observar peces tropicales y coral en aguas cristalinas.