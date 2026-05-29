¿Cuántos nombres ha tenido el Estadio Azteca en su historia?

El Estadio Azteca cumple 60 años, periodo en el que ha sufrido cambios, tanto en estructura como en nombre, mismo que hace unos días se modificó con motivo de la Copa del Mundo 2026, lo que representó la cuarta vez que esto sucede.

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¿Cuáles han sido los nombres del Estadio Azteca?

El recinto nació como Estadio Azteca, nombre que hasta la actualidad es el más representativo entre la sociedad, a pesar de que oficialmente ya no se llama así desde marzo de 2025.

En 2025, el inmueble cambió de nombre a Estadio Banorte, debido a la relación comercial con el banco como patrocinador oficial y como un acuerdo de financiamiento hasta 2037.

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¿Por qué se llama Estadio Ciudad de México?

Actualmente, el Azteca ahora se llama Estadio Ciudad de México, pues ya está en control de la FIFA y durante la bese será el nombre, pues el eje rector del futbol no permite patrocinadores externos mientras se dispute la justa.

El Coloso de Santa Úrsula también se llamó Estadio Guillermo Cañedo, en honor al directivo de la FIFA, América y figura clave para la construcción del inmueble. Tras su fallecimiento en 1997, se decidió nombrar así al recinto como homenaje por un breve lapso.

Estadio Ciudad de México | AFP