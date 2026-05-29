¿Qué equipos fueron la base de la Selección Mexicana en los últimos Mundiales?

A lo largo de las últimas Copas del Mundo, la Selección Mexicana ha encontrado en distintos clubes la columna vertebral de sus planteles. Ya sea por procesos consolidados, buen momento futbolístico o confianza de los entrenadores, algunos equipos lograron convertirse en la base del Tri mundialista.

Selección Mexicana en la previa ante Ghana l IMAGO7

Sudáfrica 2010: Chivas dominó la convocatoria

En la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010, Chivas fue el equipo con mayor peso dentro de la Selección Mexicana. Probablemente uno de los casos más claros de una selección construida alrededor de un club ocurrió en Alemania 2006. Ricardo La Volpe tomó como eje futbolístico a Chivas, que en ese momento vivía una de sus mejores etapas.

El Guadalajara aportó futbolistas clave como:, Oswaldo Sánchez, Carlos Salcido, Ramón Morales, Gonzalo Pineda, Omar N y Maza Rodríguez

Selección Mexicana en Sudáfrica 2010 I MEXSPORT

Brasil 2014

Para el Mundial de Brasil 2014, el Club América tuvo un papel protagónico en la convocatoria de Miguel Herrera. El entonces técnico azulcrema apostó por varios futbolistas que conocía perfectamente tras dirigir a las Águilas, convirtiendo al conjunto de Coapa en uno de los pilares del Tri.

Los jugadores americanistas convocados fueron: Miguel Layún, Paul Aguilar, Francisco Javier “Maza” Rodríguez, Raúl Jiménez y Juan Carlos Medina.

México en el Mundial de Brasil 2014 | MEXSPORT

Rusia 2018

Para Rusia 2018, Juan Carlos Osorio encontró una conexión importante en el Porto de Portugal. El conjunto europeo aportó a tres jugadores que ya compartían dinámica y entendimiento futbolístico en su club.

Los elementos del Porto que fueron base del Tri fueron, Diego Reyes, Jesús “Tecatito” Corona y Héctor Herrera

Hirving Lozano celebra su gol ante Alemania en el Mundial de Rusia 2018 l IMAGO7

Qatar 2022

En la más reciente Copa del Mundo, Rayados de Monterrey fue el club que más jugadores aportó a la Selección Mexicana con cinco convocados.

Los futbolistas regiomontanos presentes en Qatar 2022 fueron: Héctor Moreno, César Montes, Jesús Gallardo,Luis Romo y Rogelio Funes Mori