Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¿Qué equipos fueron la base de la Selección Mexicana en los últimos Mundiales?

Playera de México Brasil 2014
Iliany Aparicio
Iliany Aparicio 12:07 - 29 mayo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Añadir como fuente preferida en Google
Chivas, América y un club de Europa fueron los pioneros del futbol mexicano en copas del mundo

A lo largo de las últimas Copas del Mundo, la Selección Mexicana ha encontrado en distintos clubes la columna vertebral de sus planteles. Ya sea por procesos consolidados, buen momento futbolístico o confianza de los entrenadores, algunos equipos lograron convertirse en la base del Tri mundialista.

Selección Mexicana en la previa ante Ghana l IMAGO7

Sudáfrica 2010: Chivas dominó la convocatoria

En la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010, Chivas fue el equipo con mayor peso dentro de la Selección Mexicana. Probablemente uno de los casos más claros de una selección construida alrededor de un club ocurrió en Alemania 2006. Ricardo La Volpe tomó como eje futbolístico a Chivas, que en ese momento vivía una de sus mejores etapas.

El Guadalajara aportó futbolistas clave como:, Oswaldo Sánchez, Carlos Salcido, Ramón Morales, Gonzalo Pineda, Omar N y Maza Rodríguez

Selección Mexicana en Sudáfrica 2010 I MEXSPORT

Brasil 2014

Para el Mundial de Brasil 2014, el Club América tuvo un papel protagónico en la convocatoria de Miguel Herrera. El entonces técnico azulcrema apostó por varios futbolistas que conocía perfectamente tras dirigir a las Águilas, convirtiendo al conjunto de Coapa en uno de los pilares del Tri.

Los jugadores americanistas convocados fueron: Miguel Layún, Paul Aguilar, Francisco Javier “Maza” Rodríguez, Raúl Jiménez y Juan Carlos Medina.

México en el Mundial de Brasil 2014 | MEXSPORT

Rusia 2018

Para Rusia 2018, Juan Carlos Osorio encontró una conexión importante en el Porto de Portugal. El conjunto europeo aportó a tres jugadores que ya compartían dinámica y entendimiento futbolístico en su club.

Los elementos del Porto que fueron base del Tri fueron, Diego Reyes, Jesús “Tecatito” Corona y Héctor Herrera

Hirving Lozano celebra su gol ante Alemania en el Mundial de Rusia 2018 l IMAGO7

Qatar 2022

En la más reciente Copa del Mundo, Rayados de Monterrey fue el club que más jugadores aportó a la Selección Mexicana con cinco convocados.

Los futbolistas regiomontanos presentes en Qatar 2022 fueron: Héctor Moreno, César Montes, Jesús Gallardo,Luis Romo y Rogelio Funes Mori

México se quedó en Fase de Grupos en Qatar 2022
Lo Último
14:42 ¿Por qué se calienta el cargador de tu celular? Estas son las causas más comunes
14:35 PSG busca entrar al club exclusivo de Europa: los bicampeones de Champions
14:12 Toluca y Tigres se juegan la Final de CONCACAF Champions Cup
13:58 ¿Cruz Azul al Joan Gamper? Esto es lo que se sabe
13:50 ¿Dónde ver la Final de Vuelta del Campeón de Campeones entre Jaiba Brava y Tepatitlán? Fecha, hora y transmisión
13:50 ¿Qué es la Ley Nicole? CDMX aprueba una serie prohibiciones en cirugías estéticas en menores
13:47 "La hipocresía la dejo de lado": Matías Almeyda regresa a México y ¿tira dardo a Chivas?
13:47 Jugadores del tricampeonato que ya no son indispensables con Jardine
13:31 ¿Guiño a la Liga MX? Edson Álvarez no se cierra a volver y deja abierta la puerta de su futuro
12:58 ¡Demichelis se queda en Mallorca! El técnico argentino renovó hasta 2028 pese al descenso