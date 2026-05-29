México vs Australia ¿Cuándo y dónde ver el amistoso internacional?
Las Selecciones de México y Austria se verán las caras en un encuentro correspondiente a la categoría de Amistosos. El partido está programado para disputarse en el Rose Bowl de California, con el pitido inicial fijado a las 20:00 horas. Ambos conjuntos buscarán aprovechar este compromiso internacional para ajustar sus piezas tácticas y evaluar el rendimiento de sus convocados.
México llega a este compromiso con una racha positiva, acumulando tres victorias y dos empates en sus últimas cinco presentaciones. El conjunto mexicano logró imponerse a Ghana (2-0), empató frente a Benín (1-1) y ante Portugal (0-0), además de golear a Islandia (4-0) y vencer por la mínima a Bolivia (0-1). Por su parte, Austria presenta un registro de dos victorias y tres derrotas en sus encuentros más recientes. Los austriacos vencieron a Curazao (5-1) y a Camerún (1-0), pero sufrieron caídas ante Colombia (3-0), Venezuela (1-0) y Estados Unidos (2-1). Este enfrentamiento amistoso representa una oportunidad crucial para que ambos equipos consoliden su funcionamiento colectivo.
El registro histórico entre ambas selecciones muestra un equilibrio absoluto, con un balance de cero victorias para cada bando y un empate. El encuentro más reciente entre México y Austria tuvo lugar el 10 de septiembre de 2023, también en el marco de un partido amistoso, el cual finalizó con una igualada de 2-2 en el marcador.
¿Cuándo y dónde ver el México vs Australia? EN VIVO
FECHA: Sábado 30 de mayo
HORA: 20:00 (hora centro de México)
LUGAR: Rose Bowl Stadium, California, Estados Unidos
TRANSMISIÓN: TUDN, TV AZTECA, VIX
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