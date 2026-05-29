México vs Australia ¿Cuándo y dónde ver el amistoso internacional?

Las Selecciones de México y Austria se verán las caras en un encuentro correspondiente a la categoría de Amistosos. El partido está programado para disputarse en el Rose Bowl de California, con el pitido inicial fijado a las 20:00 horas. Ambos conjuntos buscarán aprovechar este compromiso internacional para ajustar sus piezas tácticas y evaluar el rendimiento de sus convocados.

Brian Gutiérrez y Raúl Jiménez con la Selección Mexicana | IMAGO7

México llega a este compromiso con una racha positiva, acumulando tres victorias y dos empates en sus últimas cinco presentaciones. El conjunto mexicano logró imponerse a Ghana (2-0), empató frente a Benín (1-1) y ante Portugal (0-0), además de golear a Islandia (4-0) y vencer por la mínima a Bolivia (0-1). Por su parte, Austria presenta un registro de dos victorias y tres derrotas en sus encuentros más recientes. Los austriacos vencieron a Curazao (5-1) y a Camerún (1-0), pero sufrieron caídas ante Colombia (3-0), Venezuela (1-0) y Estados Unidos (2-1). Este enfrentamiento amistoso representa una oportunidad crucial para que ambos equipos consoliden su funcionamiento colectivo.

México vs Australia, en 2023 | IMAGO7

El registro histórico entre ambas selecciones muestra un equilibrio absoluto, con un balance de cero victorias para cada bando y un empate. El encuentro más reciente entre México y Austria tuvo lugar el 10 de septiembre de 2023, también en el marco de un partido amistoso, el cual finalizó con una igualada de 2-2 en el marcador.

Gilberto Mora, Armando González y Brian Gutiérrez con México | IMAGO7

¿Cuándo y dónde ver el México vs Australia? EN VIVO

FECHA: Sábado 30 de mayo

HORA: 20:00 (hora centro de México)

LUGAR: Rose Bowl Stadium, California, Estados Unidos

TRANSMISIÓN: TUDN, TV AZTECA, VIX