‘Es momento de demostrar de lo que soy capaz’: Raúl Jiménez y su ‘revancha’ con la Copa del Mundo

A poco más de una semana de que arranque la Copa del Mundo 2026, una de las principales figuras de la Selección Mexicana, Raúl Jiménez, delantero del Fulham, habló en el día de medios sobre lo que significa el torneo internacional y todo el peso emocional que traerá a partir del 11 de junio.

Raúl Jiménez con México en el dÍa de medios | IMAGO7

‘Aprovechar al máximo’

Durante una entrevista para el medio TUDN, Raúl Alonso mencionó cómo vive su preparación previo al torneo más importante del balompié, confesando que es algo muy emocionante, además de ser un reto y una ‘revancha’ a nivel personal para él, esto tras participación en Qatar 2022.

Creo que sí es una revancha, es momento de demostrar de lo que soy capaz de hacer, ofrecer a la selección y aprovechar al máximo lo que pueda vivir”, declaró el delantero del Fulham.

Raúl Jiménez en juego ante Portugal en el Estadio Banorte | ESPECIAL

Jiménez también confesó su deseo de demostrar por qué es un líder en el vestidor del equipo tricolor, además de dejar en claro que aún puede competir en el más alto nivel no soloa nivel de clubes sino también con su propio país de manera interna.

Quiero demostrar que puedo seguir siendo el líder del campo, y dar lo mejor. He soñado con iniciar el partido, anotar el primer gol, incluso he soñado con levantar la copa, pero paso a paso”, añadió.

Raúl Jiménez coincide con Lionel Messi | IMAGO7

¿Es Raúl Jiménez el titular de la Selección?

Luego de su fatídica lesión en el 2020, Raúl Jiménez volvió a demostrar de que está hecho. Pese a las críticas, las complicaciones futbolísticas y físicas, el ‘Lobo de Tepejí’ es por mucho uno de los referentes, líderes y mejores futbolistas del balompié nacional, siendo considerado por el Vasco como uno de los futbolistas inamovibles del 11 inicial en su proceso.

Ahora con el juego inaugural ante Sudáfrica el próximo 11 de junio en la cancha del Estadio Banorte (CDMX durante el Mundial), todo parece indicar que Raúl tendrá una cita con el destino y desfilará como el ‘9’ titular y uno de los líderes del combinado nacional.