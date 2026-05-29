El Reporte Ponce: Jordan Carrillo, la joya que ya ofrece Santos

Valioso. El jugador revelación de Pumas se cotizó con este gran Clausura 26, por eso es que a Santos Laguna le viene bien vender de una vez a Jordan Carrillo, aunque tenga contrato de préstamo con Universidad.

Pues ante los rumores de que media Liga MX lo está buscando para comprarlo, con una cláusula de rescisión que supera los 10 MDD, única forma de sacarlo de Cantera, hay que aclarar las formas.

No es que lo estén buscando como tal, al menos América y Cruz Azul, sino que es Grupo Orlegi el que se los ofreció para venderlo, pues quieren sacarle el mejor rendimiento económico. Me dicen que a ese costo no están interesados, veamos si otro pica el anzuelo.

FRENAN MOVIMIENTO EN AMÉRICA

Afianzado. Hablando de las Águilas, hace poco había puesto que Antonio Ibrahim iba a ser reemplazado por otro director de futbol que viniera con el nuevo director del grupo, Ferran Reverter, sin embargo, me aseguran en el Nido que se queda. Ha estado muy involucrado en la confección del siguiente torneo, así que éxito a Toño, que necesita recuperar el protagonismo de este América.

ALMEYDA NO SERÁ PRESENTADO EN EL BBVA

Ocupado. Donde hay mucho movimiento es en el Norte, con la llegada de Almeyda este fin de semana a Monterrey. Pues El Pelado no podrá ser presentado en el espectacular Gigante de Acero, que ya está en manos de FIFA.

Sin embargo, me cuentan que aunque Túnez va a ocupar las instalaciones de El Barrial, será a partir del 7 de junio y podrán presentar a Almeyda ahí este sábado, antes de que inicie la pretemporada de Rayados, que también podrá ocupar una de las canchas (la de la femenil) para entrenar,

‘MÉXICO 86’, LA PELÍCULA QUE NECESITÁBAMOS

Reveladora. Vaya presentación de ‘México 86’ de Netflix, una película sobre el segundo Mundial en casa actuada y producida por Diego Luna, quien estuvo anoche en la proyección junto al director Gabriel Ripstein, a Karla Souza y al tremendo Juan Pablo Fernández, quien la hizo de su papá, José Ramón, también presente anoche.

La película retrata cómo un ingenioso directivo del futbol mexicano, impulsado por El Tigre Azcárraga, busca arrebatarle el Mundial a Estados Unidos ante FIFA, y después mete en problemas a la FMF por aquel problema de los ‘cachirules’ previo a Italia 90. Es una joya.