Leyendas mundialistas: Gerd Müller, el héroe alemán de guerra en Copas del Mundo

Gerd Müller fue la antítesis del futbolista alemán, de 'baja' estatura de 1.76 metros, complexión robusta que lo hacía parecer lento, pero eso sí, con dos cañones como piernas con capacidad de destruir la porterías rivales, con bombazos convertidos en goles.

Conocido como 'El Bombardero de la Nación', el nacido en Nördlingen, provincia de Baviera, nunca conoció atajos para atacar, su estilo de juego siempre fue frontal, a base de potencia, un auténtico 'Torpedo', que pasaba por encima de cualquier zaga para aniquilar con su instinto letal y ya dentro del área con un sentido de anticipación único.

Gerd Müller, en el Mundial México 1970 contra Uruguay. l AFP

Digno sucesor de Helmut Rahn y Uwe Seeler en la Mannschaft, a quienes incluso superó con creces, llegó consagrado del Bayern Munich a la Copa del Mundo, donde inmortalizó su leyenda como uno de mejores goleadores de la historia.

Debutó en México 1970, donde dio cátedra de contundencia al marcar en cinco de los seis juegos que disputó, para sumar 10 anotaciones, sus víctimas: Marruecos, triplete a Bulgaria y Perú, un gol agónico para eliminar a Inglaterra, en Cuartos de Final, y doblete en el emblemático 'Partido del Siglo' contra Italia.

Con esta demostración individual, Müller se unió al francés Just Fontaine (13, en Suecia 1958) y al húngaro Sandor Kocsis (11, en Suiza 1954) como los únicos futbolistas, hasta el momento, en sumar el doble dígito de tantos en una misma edición y se llevó la Bota de Oro.

Cuatro años más tarde, en Alemania 1974, ante su gente, Müller se consagró colectivamente a los 28 años de edad, con la selección germana con la Copa FIFA. Esta vez su cuota goleadora fue discreta, únicamente cuatro tantos, frente Australia, Yugoslavia, Polonia y el más importante de su carrera, el del campeonato en la Final sobre Países Bajos, justo en el mejor escenario posible, su casa, el Olímpico de Munich, para asegurar su lugar en la leyenda del balompié.

Gerd Müller anotó el gol del título en Alemania 1974 contra Países Bajos. l AFP

En apenas dos Mundiales, el 'Bombardero' totalizó 14 goles, una marca que permaneció hasta que su país nuevamente fue sede de la máxima justa, en Alemania 2006, donde el brasileño Ronaldo Nazario (15) lo superó y que actualmente la posee su compatriota Miroslav Klose (16).

Posterior a su etapa mundialista, Müller no paro de marcar goles con el Bayern e incluso en Estados Unidos con el Fort Lauderdale Strikers, donde colgó los botines no sin antes dejar el increíble registro de 68 anotaciones en 62 partidos con la Selección alemana.

Ficha Técnica

Nombre : Gerd Müller

Fecha de nacimiento : 3 de noviembre de 1945

Lugar de nacimiento : Nördlingen, Baviera, Alemania

Fecha de fallecimiento : 15 de agosto de 2021

Trayectoria : T. S. V. Nördlingen (1962-64), Bayern Munich (1964-79) y Fort Lauderdale Strikers (1979-81)

Palmarés con Alemania: Campeón Eurocopa Bélgica 1972, Campeón del Mundo Alemania 1974 y Bota de Oro Mundial México 1970, con 10 tantos

Números en Mundiales

En dos participaciones mundialistas, Müller disputó 13 partidos en los que marcó 14 goles, para un extraordinario promedio de 1.08 tantos por cotejo.