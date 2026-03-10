A 93 días: El gol 800 en la historia de los Mundiales cayó en México 1970, obra del alemán Gerd Müller

Algunas Copas del Mundo fueron marcadas por su belleza, otras por su dramatismo y unas cuantas por su valor histórico. Entre estos últimos aparece un gol especial: el número 800 en la historia de la Copa del Mundo, anotado por el legendario delantero alemán Gerd Müller durante el Mundial de la Copa Mundial de la FIFA México 1970.

Corría la fase de grupos de aquel torneo que terminaría coronando al Brasil de Pelé. Alemania Federal enfrentaba a Bulgaria el 7 de junio de 1970, en un partido donde el atacante germano ya comenzaba a mostrar el olfato goleador que lo convertiría en una leyenda.

El “Bombardero” que escribió historia en México

En aquella tarde, Alemania goleó 5-2 a Bulgaria. Müller firmó un hat-trick, pero uno de esos tantos no fue uno más: el tercero de su cuenta fue también el gol 800 en la historia de los Mundiales.

Apodado “Der Bomber der Nation” (El Bombardero de la Nación), el delantero del Bayern Múnich tenía un instinto único dentro del área. No necesitaba grandes recorridos ni jugadas espectaculares; su especialidad era aparecer justo en el lugar correcto para empujar el balón a la red.

Gerd Müller con el Bayern Munich

México 1970 terminó siendo su gran escenario. Müller no solo dejó su nombre ligado a ese gol histórico, también cerró el torneo como máximo goleador con 10 anotaciones en seis partidos, una cifra impresionante para la época.

Gerd Müller marca con Alemania en 1974

Un Mundial lleno de historia

Aquel Mundial es recordado por muchas razones: fue el primero transmitido en color a todo el planeta y uno de los torneos con mayor espectáculo futbolístico. Brasil levantó la copa con un equipo legendario liderado por Pelé, pero en el apartado goleador el protagonista fue el delantero alemán.

Así, mientras el mundo admiraba el futbol arte de los brasileños, México también fue testigo de un momento histórico: el instante en que el “Bombardero” Gerd Müller convirtió el gol número 800 en la historia de las Copas del Mundo.