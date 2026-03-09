Verificación de edad requerida
Este artículo contiene contenido para adultos que puede ser inapropiado para menores. Por favor, confirme que tiene 18 años o más para continuar.
Contenido sensible a continuación
Este artículo contiene imágenes o detalles que algunos lectores pueden encontrar perturbadores. Se recomienda discreción del espectador.
Max Verstappen se va a Mercedes... pero fuera de la Fórmula 1
El Tetracampeón del mundo de Fórmula 1, Max Verstappen, hará su debut en la legendaria carrera de resistencia de las 24 Horas de Nürburgring este año, al volante de un Mercedes-AMG GT3 con los colores de Red Bull.
La nueva faceta de Verstappen
Tras meses de especulación, se ha confirmado que el piloto neerlandés participará en la clásica carrera alemana del 14 al 17 de mayo. Lo hará con el equipo Winward, que cuenta con el respaldo de fábrica y competirá bajo la denominación Verstappen.com Racing.
Verstappen compartirá el Mercedes-AMG GT3 número 3 con los pilotos oficiales Lucas Auer y Jules Gounon, además de Daniel Juncadella, recientemente fichado por Genesis para su programa Hypercar.
Arropado por la experiencia
Tanto Auer como Gounon y Juncadella poseen una vasta experiencia en el exigente trazado de Nürburgring Nordschleife. De hecho, los dos últimos ya son compañeros en el equipo 2Seas del GT World Challenge Europe.
Para preparar el gran evento, el cuarteto disputará la carrera NLS2 este mes. La fecha de esta prueba se adelantó una semana, al 21 de marzo, a petición de Mercedes para facilitar la participación de Max.
Sin obstáculos por la F1
Originalmente, la carrera estaba programada para el 28 de marzo, coincidiendo con el Gran Premio de Japón en Suzuka. Verstappen había expresado su deseo de competir en al menos una prueba de la NLS para sentirse completamente preparado para el desafío de las 24 horas.
La única experiencia previa de Verstappen en el Nordschleife fue en la penúltima ronda de la NLS del año pasado, en noviembre, donde pilotó un Ferrari 296 GT3 del equipo Emil Frey, un vehículo distinto al Mercedes-AMG GT3 que conducirá esta temporada.
¿Qué dijo Max Verstappen?
"Nürburgring es un lugar especial", declaró el neerlandés. "No hay otro circuito como este. Las 24 horas de Nürburgring es una carrera que llevaba mucho tiempo en mi lista de deseos, así que estoy muy emocionado de que ahora podamos hacerla realidad. El año pasado obtuve mi permiso DMSB para el Nordschleife y participé en la NLS9, que ganamos".
Contamos con una sólida alineación con Dani, Jules y Lucas, y con el gran apoyo de Red Bull y Mercedes-AMG Motorsport. Ahora se trata de realizar los preparativos adecuados antes de las pruebas para poder sacar el máximo partido en las carreras