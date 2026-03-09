Max Verstappen se va a Mercedes... pero fuera de la Fórmula 1

El Tetracampeón del mundo de Fórmula 1, Max Verstappen, hará su debut en la legendaria carrera de resistencia de las 24 Horas de Nürburgring este año, al volante de un Mercedes-AMG GT3 con los colores de Red Bull.

El auto de Mercedes con los colores de Red Bull | verstappen.com

La nueva faceta de Verstappen

Tras meses de especulación, se ha confirmado que el piloto neerlandés participará en la clásica carrera alemana del 14 al 17 de mayo. Lo hará con el equipo Winward, que cuenta con el respaldo de fábrica y competirá bajo la denominación Verstappen.com Racing.

Verstappen compartirá el Mercedes-AMG GT3 número 3 con los pilotos oficiales Lucas Auer y Jules Gounon, además de Daniel Juncadella, recientemente fichado por Genesis para su programa Hypercar.

Verstappenm en el GP de Australia 2026 | AP

Arropado por la experiencia

Tanto Auer como Gounon y Juncadella poseen una vasta experiencia en el exigente trazado de Nürburgring Nordschleife. De hecho, los dos últimos ya son compañeros en el equipo 2Seas del GT World Challenge Europe.

Para preparar el gran evento, el cuarteto disputará la carrera NLS2 este mes. La fecha de esta prueba se adelantó una semana, al 21 de marzo, a petición de Mercedes para facilitar la participación de Max.

Verstappen correrá las 24 Horas de Nürburgring | verstappen.com

Sin obstáculos por la F1

Originalmente, la carrera estaba programada para el 28 de marzo, coincidiendo con el Gran Premio de Japón en Suzuka. Verstappen había expresado su deseo de competir en al menos una prueba de la NLS para sentirse completamente preparado para el desafío de las 24 horas.

La única experiencia previa de Verstappen en el Nordschleife fue en la penúltima ronda de la NLS del año pasado, en noviembre, donde pilotó un Ferrari 296 GT3 del equipo Emil Frey, un vehículo distinto al Mercedes-AMG GT3 que conducirá esta temporada.

Mercedes-AMG Team hará equipo con Max | verstappen.com

¿Qué dijo Max Verstappen?

"Nürburgring es un lugar especial", declaró el neerlandés. "No hay otro circuito como este. Las 24 horas de Nürburgring es una carrera que llevaba mucho tiempo en mi lista de deseos, así que estoy muy emocionado de que ahora podamos hacerla realidad. El año pasado obtuve mi permiso DMSB para el Nordschleife y participé en la NLS9, que ganamos".