Fórmula 1

Checo Pérez: ¿Dónde y cuándo se correrá la próxima carrera de F1?

Checo Pérez en el Gran Premio de Australia 2026, su primera carrera con Cadillac | AP
Ana Patricia Spíndola Andrade
Ana Patricia Spíndola Andrade 23:36 - 08 marzo 2026
El mexicano logró el primer objetivo de Cadillac en Australia al completar la carrera sin complicaciones

La Fórmula 1 regresó a la actividad y el inicio de la Temporada 2026 no quedó a deber en emociones en el Gran Premio de Australia. De momento, Mercedes y Ferrari se mostraron como los equipos más fuertes en la parrilla, luego de que las Flecha Plateadas hicieron el 1-2 con George Russell y Andrea Kimi Antonelli, por delante de Charles Leclerc, que superó a Lewis Hamilton.

En cuanto a Sergio 'Checo' Pérez, en su regreso a la parrilla luego de su ausencia en 2025, cumplió con el primer objetivo de Cadillac, escudería debutante en la categoría. A pesar de las complicaciones, el mexicano logró finalizar la carrera en el puesto 16, algo que por ahora celebran los estadounidenses, ya que Valtteri Bottas abandonó en el Circuito de Albert Park.

Kimi Antonelli y George Russell en el podio del Gran Premio de Australia 2026 | AP
A partir de ahora, el equipo de TWG Motorsport buscará mejorar a pasos grandes para corregir las fallas que el auto presentó en Melbourne. Por ahora, tendrán menos de una semana para trabajar antes del siguiente compromiso en la Temporada 2026.

¿Cuándo es la siguiente carrera de la Fórmula 1 en 2026?

El Gran Premio de China será la siguiente parada de la categoría y será la primera con formato sprint en la Temporada 2026. Será la tercera edición desde que Shanghái regresó al calendario, luego de que entre 2020 y 2023 no se celebró por la pandemia de Covid-19.

Al igual que en Australia, por la diferencia horario, la actividad en México podrá seguir en la noche y la madrugada. En ese contexto, la única sesión de las Prácticas Libres está programada para el jueves 12 de marzo de las 21:30 a las 22:30 horas (tiempo del centro de México).

Checo Pérez y Valtteri Bottas en el desfile de pilotos en el Gran Premio de Australia 2026 | AP
El viernes 13, de 1:30 a 2:14 horas se celebrará la sprint shootout, mientras que la carrera corta se correrá el mismo viernes de 21:00 a 22:00 horas. La qualy será a partir de la 1:00 del sábado 14, mientras que la carrera está programada a la misma hora del domingo 15.

Lewis Hamilton fue el ganador de la carrera sprint el año pasado con Ferrari, mientras que Óscar Piastri se quedó con la carrera principal. Por otra parte, en 2024, Max Verstappen se quedó con las dos pruebas en el Circuito Internacional de Shanghái.

¿Cómo le ha ido a Checo Pérez en el Gran Premio de China?

Hasta el momento, Checo ha participado en diez ocasiones en la carrera en China, de las cuales solo en cuatro quedó en zona de puntos y solo una vez subió al podio. Esta última fue en la edición 2024, cuando largó desde la P2 y finalizó tercero en el podio con Red Bull.

Checo Pérez con Verstappen y Norris en el podio del Gran Premio de China 2024 | RED BULL
