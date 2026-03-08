Checo Pérez y su primer gran encontronazo con Liam Lawson; el neozelandés respondió al mexicano

El primero de muchos, ¿o no? Sergio 'Checo' Pérez y Liam Lawson tuvieron un momento digno de las mejores rivalidades de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Australia, lo que dejó reacciones del lado del mexicano y del neozelandés.

Después de ese contacto en la carrera en Melbourne, 'El Ministro de Defensa' comentó en su radio: "¿Qué le pasa a ese tipo?". Por su parte, Lawson comentó: "ese tipo apesta", en referencia al piloto jalisciense.

Checo Pérez, en Australia | AP

Después de la carrera, el piloto mexicano dio sus primeras impresiones de lo que fue su regreso a la Categoría Reina, además de que lanzó un dardo a Liam Lawson. Para Checo, terminar el Gran Premio fue un gran logro tanto para él como para la escudería, que tuvo que observar como Valtteri Bottas abandonó antes de terminar.

"Lo más positivo es que pude esquivar a (Liam) Lawson en la salida. El arranque ha sido una locura y complicada, pero lo importante es que pudimos acabar", sentenció el piloto de Cadillac.

Checo Pérez en el paddock del Circuito Albert Park | AP

¿Qué respondió Liam Lawson?

Después de ese encontronazo y el gran final de la primera carrera del año, Liam Lawson respondió a Checo Pérez. El piloto neozelandés aseguró que el mexicano compitió como si fuera a ganar en Australia, cuando solamente estaban luchando por el lugar 16.

"Dos años después él no lo ha superado, así que me estaba peleando como si fuera por el campeonato mundial y estábamos luchando por la posición 16. Obviamente no me importa demasiado, mi carrera ya estaba terminada en ese punto, así que seguiremos adelante", comentó.

Liam Lawson, piloto de Racing Bulls | AP

Añeja rivalidad

La rivalidad entre Checo Pérez y Liam Lawson es uno de los grandes atractivos en la Temporada 2026, pues hace un par de años ambos estuvieron envueltos en la polémica. Cuando el mexicano estuvo en Red Bull, el neozelandés soñó con poder quitarle su asiento, algo que logró un año después.