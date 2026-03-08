Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Fórmula 1

Checo Pérez y su primer gran encontronazo con Liam Lawson; el neozelandés respondió al mexicano

Primera carrera del año, primeras sorpresas y así le fue al mexicano Checo Pérez, ahora con Cadillac
Emiliano Arias Pacheco 14:47 - 08 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Ambos pilotos cuentan con una larga historia, que tuvo un capítulo más en el Gran Premio de Australia

El primero de muchos, ¿o no? Sergio 'Checo' Pérez y Liam Lawson tuvieron un momento digno de las mejores rivalidades de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Australia, lo que dejó reacciones del lado del mexicano y del neozelandés.

Después de ese contacto en la carrera en Melbourne, 'El Ministro de Defensa' comentó en su radio: "¿Qué le pasa a ese tipo?". Por su parte, Lawson comentó: "ese tipo apesta", en referencia al piloto jalisciense. 

Checo Pérez, en Australia | AP

Después de la carrera, el piloto mexicano dio sus primeras impresiones de lo que fue su regreso a la Categoría Reina, además de que lanzó un dardo a Liam Lawson. Para Checo, terminar el Gran Premio fue un gran logro tanto para él como para la escudería, que tuvo que observar como Valtteri Bottas abandonó antes de terminar.

"Lo más positivo es que pude esquivar a (Liam) Lawson en la salida. El arranque ha sido una locura y complicada, pero lo importante es que pudimos acabar", sentenció el piloto de Cadillac.
Checo Pérez en el paddock del Circuito Albert Park | AP
Checo Pérez en el paddock del Circuito Albert Park | AP

¿Qué respondió Liam Lawson?

Después de ese encontronazo y el gran final de la primera carrera del año, Liam Lawson respondió a Checo Pérez. El piloto neozelandés aseguró que el mexicano compitió como si fuera a ganar en Australia, cuando solamente estaban luchando por el lugar 16.

"Dos años después él no lo ha superado, así que me estaba peleando como si fuera por el campeonato mundial y estábamos luchando por la posición 16. Obviamente no me importa demasiado, mi carrera ya estaba terminada en ese punto, así que seguiremos adelante", comentó.
Liam Lawson, piloto de Racing Bulls | AP

Añeja rivalidad

La rivalidad entre Checo Pérez y Liam Lawson es uno de los grandes atractivos en la Temporada 2026, pues hace un par de años ambos estuvieron envueltos en la polémica. Cuando el mexicano estuvo en Red Bull, el neozelandés soñó con poder quitarle su asiento, algo que logró un año después.

Sin embargo, no todo fue miel sobre hojuelas para Lawson, pues el piloto tuvo un desempeño para llorar en su primera aventura con los de Milton Keynes. Liam fue relegado de nueva cuenta a Racing Bulls y su lugar lo tomó Yuki Tsunoda, quien por el momento está fuera de la Fórmula 1.

Últimos videos
Lo Último
15:21 Esta es la cantidad millonaria que gasta Estados Unidos al día en la guerra contra Irán
15:20 ¡Avisen! Toto Wolff, jefe de Mercedes, sufre duro golpe en la cabeza tras GP de Australia
14:52 DT de Atlético San Luis en alerta sobre Joao Pedro: “Dios quiera que no tenga una rotura de costilla”
14:47 ¿Apunta al AC Milan? Sergio Ramos asiste al Derby della Madonnina
14:47 Checo Pérez y su primer gran encontronazo con Liam Lawson; el neozelandés respondió al mexicano
14:27 Espanyol vs Real Oviedo: ¿Dónde y cuándo ver la Jornada 27 de LaLiga?
14:23 ¡De Guadalajara a Ámsterdam! Chivas lo echó y Ajax lo nombra como su nuevo DT
14:22 Genoa vence a la Roma con Johan Vásquez como titular
14:21 ¡Motivación a tope! Laurent Mekies asegura que la mentalidad de Max Verstappen está intacta
14:14 ¿Burla contra Canales? Tigres lanza polémica publicación en redes
Tendencia
1
Contra Quién es Mafer la quinceañera que se hizo viral por celebrar sus XV años con Belinda, Xavi y J Balvin en Tabasco
2
Fórmula 1 Cadillac, en problemas: Checo Pérez se pega con Lawson; Bottas, fuera del GP de Australia
3
Futbol ¿Hormiga alemana? Borussia Dortmund siguió de cerca las acciones de Armando González en el Clásico Tapatío
4
Futbol Guillermo Ochoa queda refugiado en Chipre tras impacto de presunto dron iraní
5
Futbol Enner Valencia y Luis Quiñones casi se van a los golpes tras victoria de Pachuca
6
Futbol Nacional ¿Campaña en contra de 'Tala' Rangel? Álvaro Morales confiesa la verdad en vivo
Te recomendamos
Esta es la cantidad millonaria que gasta Estados Unidos al día en la guerra contra Irán
Contra
08/03/2026
Esta es la cantidad millonaria que gasta Estados Unidos al día en la guerra contra Irán
¡Avisen! Toto Wolff, jefe de Mercedes, sufre duro golpe en la cabeza tras GP de Australia
Fórmula 1
08/03/2026
¡Avisen! Toto Wolff, jefe de Mercedes, sufre duro golpe en la cabeza tras GP de Australia
DT de Atlético San Luis en alerta sobre Joao Pedro: “Dios quiera que no tenga una rotura de costilla”
Futbol
08/03/2026
DT de Atlético San Luis en alerta sobre Joao Pedro: “Dios quiera que no tenga una rotura de costilla”
¿Apunta al AC Milan? Sergio Ramos asiste al Derby della Madonnina
Futbol
08/03/2026
¿Apunta al AC Milan? Sergio Ramos asiste al Derby della Madonnina
Checo Pérez y su primer gran encontronazo con Liam Lawson; el neozelandés respondió al mexicano
Fórmula 1
08/03/2026
Checo Pérez y su primer gran encontronazo con Liam Lawson; el neozelandés respondió al mexicano
Espanyol vs Real Oviedo: ¿Dónde y cuándo ver la Jornada 27 de LaLiga?
Futbol Internacional
08/03/2026
Espanyol vs Real Oviedo: ¿Dónde y cuándo ver la Jornada 27 de LaLiga?