Fórmula 1

¡Motivación a tope! Laurent Mekies asegura que la mentalidad de Max Verstappen está intacta

Primera carrera del año, primeras sorpresas y así le fue al mexicano Checo Pérez, ahora con Cadillac
Emiliano Arias Pacheco 14:21 - 08 marzo 2026
El piloto neerlandés demostró un gran nivel en el primer Gran Premio de la Temporada 2026, pese a su negativa con el reglamento

El comienzo de la Temporada 2026 de la Fórmula 1 tuvo a George Russell como el ganador, pero quien volvió a acaparar los reflectores fue Max Verstappen. El piloto de Red Bull tuvo un accidente en la clasificación, lo que lo obligó a largar en la posición 20; sin embargo, todo eso no fue impedimento para adelantar 14 lugares y terminar con un decoroso sexto lugar.

Ante tal muestra de tenacidad y personalidad, 'El León Neerlandés' recibió ovaciones de todos, en especial por los mandos de Milton Keynes. Laurent Mekies, jefe de la escudería, rescató puntos importantes en la carrera de Verstappen, además de que agregó la inconformidad de 'Mad-Max' con el nuevo reglamento.

Max Verstappen a bordo del RB22 en el GP de Australia | AP

 "Max aporta mucho porque se preocupa por el deporte", comentó el francés tras el Gran Premio de Australia. "Piensa activamente en lo que se puede mejorar y, por supuesto, nosotros le escuchamos". 

Para Mekies, Max no es el único piloto informe con el nuevo reglamento, por lo que en el transcurso de la campaña buscarán soluciones junto a la FIA para mejorar el espectáculo. "Estamos en conversaciones con los equipos, así como con la FIA y la Fórmula 1, para ver cuál es la mejor manera de seguir adelante. Este es, sin duda, uno de los circuitos más difíciles. Será interesante ver, después de China, cuánto diferencia supone correr en un circuito que consume menos energía. Y si hay mejoras posibles, sin duda encontraremos la manera de implementarlas como deporte".

Max Verstappen a bordo del RB22 en el GP de Australia | AP

¿Max está al 100 por ciento con Red Bull?

Por si fuera poco, Laurent Mekies explicó que el compromiso de Max Verstappen es igual que en años pasados, aunque ahora con la sensación de revancha que le dejó la temporada anterior. En 2025, el piloto neerlandés estuvo cerca de hacer una de las remontadas más grandes en la historia del deporte, pero se quedó corto ante McLaren y Lando Norris

"En lo que respecta a su colaboración con el equipo, no hay ninguna diferencia con respecto al año pasado", aseveró el jefe de Red Bull. "Sigue estando al tanto de cada detalle y sus comentarios son muy precisos. Es capaz de dejar de lado sus preferencias personales cuando se trata del rendimiento". 

¿Qué sigue para Max Verstappen y Red Bull?

Después de una agridulce primera parada en Melbourne, la Categoría Reina se moverá a China para el segundo Gran Premio de la Temporada 2026. Red Bull intentará tener un mejor rendimiento, pues aunque los dos pilotos lucieron bien, Isack Hadjar no pudo terminar la carrera por problemas en su monoplaza.

Oscar Piastri y Max Verstappen en la foto oficial de la F1 de la Temporad 2026 | AP
