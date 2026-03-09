Real Oviedo planta cara en Cornellà y se lleva un importante punto ante Espanyol

Real Oviedo aún no baja los brazos y sigue soñando con la salvación. Ante esta situación el equipo de Guillermo Almada se llevó un valioso empate en su visita al RCDE Stadium, casa del Espanyol.

El partido que cerró la jornada 27 de LaLiga 2026 concluyó con una igualada a un gol por bando con lo que se acercan a ocho unidades de los puestos de salvación.

Jugadores del Real Oviedo quieren la salvación | GROSBY

Así fue el partido

El conjunto asturiano sorprendió de entrada con una propuesta valiente. Apenas a los ocho minutos de juego, Alberto Reina silenció al público local al culminar una jugada colectiva. Tras una asistencia de Thiago Fernández, Reina conectó un potente disparo que se coló por la escuadra para poner el 0-1 en el marcador.

El gol tempranero despertó al Espanyol, que se volcó al ataque en busca de la igualada. Tyrhys Dolan y Carlos Romero fueron los primeros en probar al guardameta Aarón Escandell, quien se erigió como figura con varias intervenciones de mérito para mantener la ventaja de su equipo.

Sin embargo, la insistencia del cuadro 'perico' encontró su premio al minuto 36. Cyril Ngonge desbordó por la banda derecha y sirvió un centro medido para que Kike García, con un remate certero dentro del área, estableciera el 1-1 con el que ambos equipos se marcharían al descanso y hasta el final del partido.

Espanyol y Oviedo repartieron puntos | GROSBY

Siguen en el fondo

A pesar del empate, el Oviedo se mantiene en el último puesto en la clasificatoria de la Liga española con tan sólo 18 puntos en 27 partidos disputados. En caso de querer salvarse, el equipo de Grupo Pachuca ya no puede dejar ir más puntos y debe esperar que uno entre Levante, Mallorca y Elche ya no sume más nidades.

El Espanyol por su parte, se vuelve a alejar de los puestos de competencias europeas. Con su décimo partido al hilo sin conseguir la victoria, los pericos cayeron al séptimo puesto a tres de la zona de Conference League.

Viñas marcó doblete en tan solo dos minutos para Real Oviedo | X: @LaLiga

