Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
NFL

Campeón del Super Bowl con Philadelphia llega a acuerdo con Houston Texans

Reed Blankenship, con los Eagles | @MikeGarafolo
Emiliano Arias Pacheco 18:31 - 09 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Reed Blankenship, safety, estará por tres años con el equipo texano

Los Houston Texans comenzaron a moverse en la agencia libre y dieron un golpe sobre la mesa con la contratación del safety, Campeón del Super Bowl, Reed Blankenship. El hombre que jugó para los Middle Tennessee Blue Raiders en la Universidad y no fue seleccionado en el Draft del 2022 dejó una huella imborrable en los Philadelphia Eagles.

Blankenship estuvo cuatro temporadas con el equipo de la Ciudad del Amor Fraternal, en donde fue de menos a más. El profundo fue reclutado por los Eagles después del Draft del 2022; fue titular en cuatro partidos como novato y se consolidó en la defensa.

En alguna ocasión Vic Fangio, coordinador defensivo de los Philadelphia Eagles, describió a Reed Blankenship como un "jugador estabilizador en nuestra defensa". Con el defensivo de 27 años, el equipo de la División Este de la Conferencia Nacional se consolidó como una gran secundaria.

¿De cuánto fue el acuerdo de los Houston Texans y Reed Blankenship?

De acuerdo a información de la NFL y Mike Garofalo, el acuerdo entre el profundo y el equipo de la ciudad espacial es por tres años y 24.75 millones de dólares; 16.5 millones de dólares son garantizados.

Reed Blankenship llegó a un equipo que no le duele nada en la cuestión defensiva, pues la defensiva de DeMeco Ryans es una de las mejores en toda la NFL. La temporada anterior, los Houston Texans fueron la mejor en el departamento de puntos recibidos por partido.

DeMeco Ryans, entrenador en jefe de los Houston Texans | AP

Tercer agente libre en firmar en el primer día de agencias

Reed Blankenship se convirtió en el tercer agente libre de los Philadelphia Eagles en firmar con otro equipo en el primer día de agencias, uniéndose a Jaelan Phillips (Panthers) y Nakobe Dean (Raiders).

Se proyecta que los Eagles recuperen cuatro selecciones compensatorias por esas tres pérdidas y la de Jahan Dotson, según OverTheCap. Se proyecta que Blankenship recupere una selección compensatoria de sexta ronda en 2027.

Jealen Phillips también dejó Philadelphia | AP
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Suscribirse Sportal WhatsApp
Etiquetas relacionadas:
NFL
Últimos videos
Lo Último
18:43 Confirman primer muerto por derrumbe de edificio en San Antonio Abad
18:37 Larcamón advertencia antes del Cruz Azul vs Rayados: “Nos harán muy difícil la serie”
18:31 Campeón del Super Bowl con Philadelphia llega a acuerdo con Houston Texans
18:23 VIDEO: Derrumbe en San Antonio Abad: así quedó edificio que colapsó
18:19 ¿Volverá a vestir de azulcrema? Lichnovsky aseguró que su relación con América no ha terminado
17:51 Exfigura de Atlas cuestiona arbitraje en el Clásico Tapatío
17:46 Real Oviedo planta cara en Cornellà y se lleva un importante punto ante Espanyol
17:45 Hoy No Circula martes 10 de marzo: estos autos no pueden circular en CDMX y Edomex
17:28 Célula canina entra a rescate tras colapso en San Antonio Abad
17:27 Este es el line up de México para su partido ante Estados Unidos en el Clásico Mundial de Beisbol
Tendencia
1
Futbol Nacional ¡Teme por su vida! 'Gato' Ortiz recibe amenazas de muerte en Guadalajara tras Clásico Tapatío
2
Contra ¿Subirá la gasolina en México? Desde septiembre el litro de Magna cuesta menos de 24 pesos
3
NFL NFL Agencia Libre 2026: Todos los movimientos, firmas e intercambios al momento
4
Futbol Nacional Philadelphia Union vs América: ¿Dónde y a qué hora ver los Octavos de Final de la Concachampions?
5
Empelotados ¿Para Miroslava Montemayor? Pollo Briseño lanza indirecta tras gol con Toluca: “Ahí te va un beso y póntelo donde quieras”
6
Futbol ¿Cristiano Ronaldo viene a CDMX? Portugal se aproxima con su convocatoria para medirse a México
Te recomendamos
Confirman primer muerto por derrumbe de edificio en San Antonio Abad
Contra
09/03/2026
Confirman primer muerto por derrumbe de edificio en San Antonio Abad
Larcamón advertencia antes del Cruz Azul vs Rayados: “Nos harán muy difícil la serie”
Futbol
09/03/2026
Larcamón advertencia antes del Cruz Azul vs Rayados: “Nos harán muy difícil la serie”
Campeón del Super Bowl con Philadelphia llega a acuerdo con Houston Texans
NFL
09/03/2026
Campeón del Super Bowl con Philadelphia llega a acuerdo con Houston Texans
VIDEO: Derrumbe en San Antonio Abad: así quedó edificio que colapsó
Contra
09/03/2026
VIDEO: Derrumbe en San Antonio Abad: así quedó edificio que colapsó
Lichnovsky en llegada a un partido con América | IMAGO 7
Futbol
09/03/2026
¿Volverá a vestir de azulcrema? Lichnovsky aseguró que su relación con América no ha terminado
Exfigura de Atlas cuestiona arbitraje en el Clásico Tapatío
Futbol
09/03/2026
Exfigura de Atlas cuestiona arbitraje en el Clásico Tapatío