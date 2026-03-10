Campeón del Super Bowl con Philadelphia llega a acuerdo con Houston Texans

Los Houston Texans comenzaron a moverse en la agencia libre y dieron un golpe sobre la mesa con la contratación del safety, Campeón del Super Bowl, Reed Blankenship. El hombre que jugó para los Middle Tennessee Blue Raiders en la Universidad y no fue seleccionado en el Draft del 2022 dejó una huella imborrable en los Philadelphia Eagles.

Blankenship estuvo cuatro temporadas con el equipo de la Ciudad del Amor Fraternal, en donde fue de menos a más. El profundo fue reclutado por los Eagles después del Draft del 2022; fue titular en cuatro partidos como novato y se consolidó en la defensa.

En alguna ocasión Vic Fangio, coordinador defensivo de los Philadelphia Eagles, describió a Reed Blankenship como un "jugador estabilizador en nuestra defensa". Con el defensivo de 27 años, el equipo de la División Este de la Conferencia Nacional se consolidó como una gran secundaria.

¿De cuánto fue el acuerdo de los Houston Texans y Reed Blankenship?

De acuerdo a información de la NFL y Mike Garofalo, el acuerdo entre el profundo y el equipo de la ciudad espacial es por tres años y 24.75 millones de dólares; 16.5 millones de dólares son garantizados.

Reed Blankenship llegó a un equipo que no le duele nada en la cuestión defensiva, pues la defensiva de DeMeco Ryans es una de las mejores en toda la NFL. La temporada anterior, los Houston Texans fueron la mejor en el departamento de puntos recibidos por partido.

DeMeco Ryans, entrenador en jefe de los Houston Texans | AP

Tercer agente libre en firmar en el primer día de agencias

Reed Blankenship se convirtió en el tercer agente libre de los Philadelphia Eagles en firmar con otro equipo en el primer día de agencias, uniéndose a Jaelan Phillips (Panthers) y Nakobe Dean (Raiders).

Se proyecta que los Eagles recuperen cuatro selecciones compensatorias por esas tres pérdidas y la de Jahan Dotson, según OverTheCap. Se proyecta que Blankenship recupere una selección compensatoria de sexta ronda en 2027.