Verificación de edad requerida
Este artículo contiene contenido para adultos que puede ser inapropiado para menores. Por favor, confirme que tiene 18 años o más para continuar.
Contenido sensible a continuación
Este artículo contiene imágenes o detalles que algunos lectores pueden encontrar perturbadores. Se recomienda discreción del espectador.
¿Competencia para Bryce Young? Carolina firma a QB campeón de Super Bowl
Oficialmente arrancó la agencia libre de la NFL y los equipos no tardaron para hacer movimientos. Desde contratos multimillonarios, hasta renovaciones a un año, las 32 franquicias están buscando armar el mejor roster posible para pelear por el Super Bowl, incluyendo a los Carolina Panthers.
Carolina sorprendió la temporada pasada al ser el menos peor de la NFC Sur y así consiguiendo su boleto a la postemporada. Desafortunadamente para el equipo, terminaron cayendo en la primera ronda de los Playoffs en un partido muy apretado ante los Rams.
Ahora, con miras a mejorar lo realizado en el 2025 y pelear nuevamente por ser campeones de la división, el conjunto felino ha realizado varios movimientos interesantes, incluyendo firmar a un QB campeón de Super Bowl.
Firman un nuevo QB
En este arranque de agencia libre, Carolina decidió firmar a un nuevo mariscal de campo con amplia experiencia para suplir a Bryce Young durante la temporada. Los Panthers contrataron al ex primera selección de Pittsburgh del 2022, Kenny Pickett.
De acuerdo con reportes, los Panthers y el mariscal de campo Kenny Pickett llegaron a un acuerdo para firmarlo con un año por hasta 7.5 millones de dólares. Con esto, el mariscal de campo podrá ser el suplente de Young.
La carrera de Pickett
Pickett llegó a los Steelers en el 2022 con miras a ser la nueva era del equipo tras el retiro de Ben Roethlisberger, sin embargo, tras sólo dos temporadas terminó siendo intercambiado a los Philadelphia Eagles para ser el suplente de Jalen Hurts.
Aunque su rol pasó de ser titular a suplente, fue con las Águilas que vió un éxito pues logró levantar el título de Super Bowl en el 2024, aún aunque sólo logró jugar en un partido, logrando una victoria. A la temporada siguiente salió a los Cleveland Browns pero no vio actividad y terminó siendo intercambiado a media temporada a Las Vegas. Ahora, está buscando un nuevo aire supliendo a Bryce Young.
Más movimientos
Previo a este movimiento, Carolina hizo un fichaje importante al firmar al exEagle y ExDolphins, Jaelen Phillips, por un contrato de cuatro años por 120 millones de dólares con 80 millones de dólares en garantías.