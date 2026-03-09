¿Competencia para Bryce Young? Carolina firma a QB campeón de Super Bowl

Oficialmente arrancó la agencia libre de la NFL y los equipos no tardaron para hacer movimientos. Desde contratos multimillonarios, hasta renovaciones a un año, las 32 franquicias están buscando armar el mejor roster posible para pelear por el Super Bowl, incluyendo a los Carolina Panthers.

Carolina sorprendió la temporada pasada al ser el menos peor de la NFC Sur y así consiguiendo su boleto a la postemporada. Desafortunadamente para el equipo, terminaron cayendo en la primera ronda de los Playoffs en un partido muy apretado ante los Rams.

Ahora, con miras a mejorar lo realizado en el 2025 y pelear nuevamente por ser campeones de la división, el conjunto felino ha realizado varios movimientos interesantes, incluyendo firmar a un QB campeón de Super Bowl.

Panthers ha hecho un partido cerrado | AP

Firman un nuevo QB

En este arranque de agencia libre, Carolina decidió firmar a un nuevo mariscal de campo con amplia experiencia para suplir a Bryce Young durante la temporada. Los Panthers contrataron al ex primera selección de Pittsburgh del 2022, Kenny Pickett.

De acuerdo con reportes, los Panthers y el mariscal de campo Kenny Pickett llegaron a un acuerdo para firmarlo con un año por hasta 7.5 millones de dólares. Con esto, el mariscal de campo podrá ser el suplente de Young.

Kenny Pickett festeja su primera anotación en la NFL

La carrera de Pickett

Pickett llegó a los Steelers en el 2022 con miras a ser la nueva era del equipo tras el retiro de Ben Roethlisberger, sin embargo, tras sólo dos temporadas terminó siendo intercambiado a los Philadelphia Eagles para ser el suplente de Jalen Hurts.

Aunque su rol pasó de ser titular a suplente, fue con las Águilas que vió un éxito pues logró levantar el título de Super Bowl en el 2024, aún aunque sólo logró jugar en un partido, logrando una victoria. A la temporada siguiente salió a los Cleveland Browns pero no vio actividad y terminó siendo intercambiado a media temporada a Las Vegas. Ahora, está buscando un nuevo aire supliendo a Bryce Young.

Pickett en Eagles l CRÉDITO X:Primeroydiez

Más movimientos