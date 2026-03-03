NFL 2026: los 10 mejores agentes libres de cara a la temporada 2026

Estamos a sólo unos cuantos días de que inicie oficialmente la nueva temporada de la NFL. La agencia libre firma el inicio del nuevo año y con esto, varios jugadores sin equipos podrían firmar un nuevo contrato de cara a la siguiente campaña.

A continuación te presentamos una lista de los 10 jugadores más destacados sin equipo para empezar la nueva temporada. Desde mariscales veteranos, hasta defensivos estrella. Aunque es posible que alguno de estos jugadores vuelva a firmar contrato con su último equipo, otros quizá lleguen a un contendiente al Super Bowl.

Balón de la NFL en Cowboys Stadium | AP

10. Tyreek Hill

Por primera vez desde que entró a la NFL, uno de los jugadores más rápidos de toda la NFL será agente libre. El receptor estrella se ha quedado sin equipo luego de que los Miami Dolphins decidieran no mantenerlo en su equipo. Con esto el veterano de 32 años buscará un nuevo equipo, aunque lo hará tras sufrir una fuerte lesión la temporada pasada. Aun así, buscará firmar con un contendiente para poder regresar a un Super Bowl.

9. Brandon Aubrey

Quizá el mejor pateador de toda la NFL, Brandon Aubrey, apunta a entrar la agencia libre. Aunque todo parece indicar que los Dallas Cowboys le dará un un cheque en blanco para poder retener al exfutbolista, Aubrey empezará la nueva temporada sin contrato. Al ser el pateador con más goles de campo conectados de 50 o más, es uno de los jugadores más cotizados en la nueva campaña.

Aubrey no pudo seguir con la racha | AP

8. Kirk Cousins

El veterano mariscal de campo será quizá, uno de los jugadores más cotizados en esta nueva temporada. Quizá Kirk Cousins no firme con un nuevo equipo para ser el mariscal de campo titular, pero podría ser un gran suplente, así como un QB 'puente' que ayude a un joven jugador a adaptarse a la nueva campaña. Múltiples equipos podrían beneficiarse de la llegada de Cousins a su roster.

7. Kevin Byard

El primer defensivo en la lista. Kevin Byard ha sido, por los últimos, uno de los mejores esquineros en toda la Liga. Desde su llegada a la NFL en el el 2016 hasta esta última temporada, ha destacado donde ha jugado, ya sea con Tennessee, Filadelfia o más reciente, con los Chicago Bears. El año pasado registró siete intercepciones siendo el líder en la NFL y se ganó un puesto en el primer equipo en el All-Pro, siendo la tercera vez que lo consigue. Ahora, aunque podría volver a firmar en Chicago, otros equipos también están interesados.

6. Matt Milano

Matt Milano también será agente libre en la nueva campaña. El defensivo estrella y líder de los Buffalo Bills empezará el nuevo año sin equipo, en gran parte por sus lesiones. Aunque su actividad se vio minimizada, cada vez que estaba en la cancha destacaba y ayudaba a su equipo a ganar. Ahora con un contrato accesible, el veterano podría llegar a un nuevo equipo contendiente al Super Bowl.

Matt Milano será baja por tiempo indefinido | AP

5. Aaron Rodgers

Aunque la temporada pasada dejó muchas dudas, especialmente en su último partido, Aaron Rodgers sigue siendo uno de los mariscales más destacados en la NFL. El cuatro veces MVP de la liga aún no ha anunciado su retiro y mientras no lo haga apunta a ser un jugador interesante para diversas franquicias, incluyendo a los Pittsburgh Steelers que buscarían firmar un año más. Con su futuro incierto, el QB aún podría unirse a un nuevo equipo.

4. Khalil Mack

El exdefensivo del año volverá a ser agente libre. Aunque en el pasado firmó de para mantenerse con los Chargers, este año es diferente y tras sufrir una lesión, el ala defensiva podría cambiar de equipo. Tras firmar una temporada de 5.5 capturas y cuatro balones sueltos, Mack ha demostrado que sigue siendo un jugador que puede impactar en jugadas y podría aportar un peso importante para algún contendiente.

Khalil Mack parte de los MVP de la Semana 4 |AP

3. Trey Hendrickson

El defensivo estrella de los Cincinnati Bengals, Trey Hendrickson, sigue buscando un contrato a largo plazo y como parece que no llegará a un acuerdo con el conjunto de Ohio, apunta a firmar con un nuevo equipo. Aunque su contrato no será barato, sus 39 capturas y seis balones sueltos forzados en los últimos tres años hablan por sí solos. El defensivo de 31 años podría ayudar a cualquier defensiva de la NFL.

2. Travis Kelce

En la recta final de su carrera, Travis Kelce iniciará como agente libre la nueva temporada. A sus 36 años y con una relación cada vez más seria con Taylor Swift, el ala cerrada podría estar viendo sus últimos partidos. Aunque más probable que no, termine su carrera con los Kansas city Chiefs, el veterano podría ser pretendido por otros equipos que necesiten un arma ofensiva con experiencia. Con un valor de 10 mdd anuales, su contrato parece ser accesible.

1. Kenneth Walker

Sorpresivamente, el MVP del pasado Super Bowl sigue sin tener un contrato a largo plazo. El corredor que comandó a los Seattle Seahawks a al título en California iniciará el nuevo año sin contrato y al tener sólo 25 años, es uno de lo jugadores más cotizados en esta agencia libre. Seattle buscará retenerlo, pero con un salario anual proyectado de 10 millones de dólares, quizá su futuro esté en otro equipo.