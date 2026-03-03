Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¡Ya hay candidatos! Los posibles sustitutos de Domènec Torrent en Rayados de Monterrey

Robert Dante Siboldi y Diego Alonso | IMAGO7
Emiliano Arias Pacheco 20:17 - 02 marzo 2026
Con información de Ricardo Olivares, Robert Dante Siboldi y Diego Alonso son los favoritos para llegar a La Pandilla

Un terremoto sacudió las instalaciones de El Barrial, tras la destitución de Domènec Torrent como entrenador de los Rayados de Monterrey. Nicolás Sánchez será el entrenador interino de La Pandilla, sin embargo, la directiva regiomontana, precedida por José Antonio 'Tato' Noriega, ya busca a su nuevo estratega.

De acuerdo a información de Ricardo Olivares, revelada en Los Informantes (todos los días a las 13:00 horas, por medio de las plataformas de RÉCORD +), Robert Dante Siboldi y Diego Alonso son los máximos favoritos para llegar a Monterrey.

Domènec Torrent dejó de ser entrenador de Rayados | IMAGO7

Ambos con vieja experiencia en Rayados 

Ambos charrúas ya cuentan con experiencia en Rayados de Monterrey, aunque solamente uno como entrenador del primer equipo. Robert Dante Siboldi fue preparador de porteros en 2011, antes de su primera aventura como estratega en un equipo, que fue con Dorados de Sinaloa.

Por su parte, Diego Alonso fue entrenador de Rayados de Monterrey de 2018 a 2019, con un título bajo el brazo. El originario de Montevideo logró ganar la Concachampions ante Tigres, aunque también perdió una Supercopa MX y una Copa MX.

Robert Dante Siboldi | IMAGO7

Alonso nunca pudo replicar lo que hizo con Pachuca: ganar un título de Liga MX en el Estadio BBVA. El charrúa se convirtió en el primer estratega en ser Campeón en El Gigante de Acero, aunque fue con los Tuzos.

¿Quién es el entrenador interino de Rayados de Monterrey?

Como ya se mencionó anteriormente, el entrenador interino de La Pandilla será Nicolás Sánchez. El argentino cuenta con poca experiencia, pues solamente ha estado al frente de Raya2

Sin embargo, Sánchez sabe lo que es hacer Campeón al club, pues estuvo en el título del Apertura 2019 bajo las órdenes de Antonio 'Turco' Mohamed. El argentino estuvo cuatro años en México, generando una identidad con los regios,

Diego Alonso, Campeón con Rayados | IMAGO7
