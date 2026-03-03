Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Empelotados

¡Afinando detalles! Alexis Vega 'se pone guapo' previo a su regreso con Toluca

Alexis Vega previo a su procedimiento | Captura de pantalla: IG: @drjosvaz
REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 19:39 - 02 marzo 2026
El doctor Jos L. Vázquez compartió en sus redes parte del procedimiento estético al jugador mexicano

A nada del regreso. Alexis Vega está cada vez más cerca de volver a las canchas con Toluca tras su última participación en la Gran Final del Apertura 2025. El delantero de los Diablos Rojos continúa con su proceso de recuperación y la afición escarlata ya espera verlo nuevamente en acción en la Liga MX.

Sin embargo, antes de su esperado retorno, el atacante mexicano llamó la atención fuera del terreno de juego. El doctor Jos L. Vázquez compartió en redes sociales que Alexis Vega acudió a su consultorio para someterse a un procedimiento estético: aplicación de botox.

La publicación rápidamente generó comentarios entre aficionados, quienes reaccionaron tanto al tratamiento como al momento en que se dio a conocer, justo cuando el futbolista se encuentra en la recta final de su rehabilitación. No obstante, el procedimiento no está relacionado con su recuperación física ni con su lesión de rodilla.

Alexis Vega en el Apertura 2025 | IMAGO7

¿Por qué Alexis Vega se puso botox antes de volver con Toluca?

De acuerdo con lo compartido por el especialista, la visita de Alexis Vega fue parte de un tratamiento estético y no médico-deportivo. El botox es un procedimiento común entre figuras públicas y deportistas, enfocado en aspectos estéticos y de cuidado personal.

Mientras tanto, en el plano deportivo, Toluca mantiene el optimismo respecto a la reaparición de su delantero. Vega no ha sumado minutos en el presente torneo de la Liga MX tras someterse a una cirugía en la rodilla, pero su evolución ha sido favorable en las últimas semanas.

Alexis Vega previo en su procedimiento | Captura de pantalla: IG: @drjosvaz

Toluca espera el regreso de Alexis Vega en la Liga MX

Dentro del club existe la posibilidad de que Alexis Vega aparezca en la banca durante la jornada doble ante Pumas. En caso de no concretarse su regreso en ese compromiso, podría tener actividad el fin de semana cuando los Diablos Rojos enfrenten a Bravos de Juárez.

El regreso del atacante representa una noticia clave para Toluca, que busca fortalecer su ofensiva en la recta del torneo. La afición del Estadio Nemesio Diez espera con expectativa volver a ver a su goleador en el campo, ahora listo para dejar atrás la lesión y enfocarse nuevamente en el protagonismo deportivo.

Alexis Vega, Bicampeón con Toluca | IMAGO7
