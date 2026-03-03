¡A lo NFL y NBA! Alexis Vega y su colección de anillos de campeón

La marca mexicana de joyería de alta gama Braggao sorprendió a Alexis Vega con un gesto que no pasó desapercibido en el mundo del futbol mexicano. El delantero de los Diablos Rojos del Toluca recibió no uno, ni dos, sino tres anillos conmemorativos para celebrar una década de logros dentro y fuera de la cancha.

A través de redes sociales, Braggao compartió la entrega de las piezas, destacando la trayectoria del atacante mexicano. “Celebrando una década de disciplina, valentía y pasión dentro y fuera de la cancha, con una serie de anillos que honran sus logros más emblemáticos”, publicó la firma especializada en joyería de lujo.

Los anillos hacen referencia a cuatro títulos importantes en la carrera de Alexis Vega: Campeón de la Copa Oro 2019 con la Selección Mexicana, Campeón de la Nations League 2025 también con el Tricolor, además del Campeón de Campeones y la Campeones Cup 2025 conquistadas con Toluca.

¿Qué significan los anillos que recibió Alexis Vega?

Cada pieza fue diseñada con detalles específicos que representan los campeonatos obtenidos. Dos de los anillos lucen los colores de la bandera mexicana en honor a sus títulos con la Selección Mexicana, mientras que el tercero destaca en negro y oro, en referencia a los logros conseguidos con los Diablos Rojos.

Alexis Vega posó con las tres joyas en las instalaciones del Estadio Nemesio Diez, casa del Toluca, y posteriormente compartió la sesión fotográfica en sus redes sociales para agradecer el lujoso detalle. La publicación rápidamente generó reacciones entre aficionados y seguidores del futbolista.

Alexis Vega sueña con el Mundial I IMAGO7

Alexis Vega y su actualidad con Toluca en la Liga MX

Más allá del reconocimiento, el presente deportivo del goleador pasa por un proceso de recuperación. Alexis Vega aún no suma minutos en la Liga MX tras someterse a una cirugía en una de sus rodillas, situación que lo dejó fuera de la jornada pasada ante Chivas.

En Toluca confían en que el delantero pueda reaparecer pronto. Existe la posibilidad de que Vega aparezca en la banca durante la jornada doble frente a Pumas o, en su defecto, que tenga actividad el fin de semana cuando los Diablos Rojos enfrenten a Bravos de Juárez, en un regreso que la afición escarlata espera con expectativa.