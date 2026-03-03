Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¡A lo NFL y NBA! Alexis Vega y su colección de anillos de campeón

Alexis Vega en el Apertura 2025 | IMAGO7
REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 18:04 - 02 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El delantero del Toluca recibió dicha joyería por parte de la marca Braggao

La marca mexicana de joyería de alta gama Braggao sorprendió a Alexis Vega con un gesto que no pasó desapercibido en el mundo del futbol mexicano. El delantero de los Diablos Rojos del Toluca recibió no uno, ni dos, sino tres anillos conmemorativos para celebrar una década de logros dentro y fuera de la cancha.

A través de redes sociales, Braggao compartió la entrega de las piezas, destacando la trayectoria del atacante mexicano. “Celebrando una década de disciplina, valentía y pasión dentro y fuera de la cancha, con una serie de anillos que honran sus logros más emblemáticos”, publicó la firma especializada en joyería de lujo.

Los anillos hacen referencia a cuatro títulos importantes en la carrera de Alexis Vega: Campeón de la Copa Oro 2019 con la Selección Mexicana, Campeón de la Nations League 2025 también con el Tricolor, además del Campeón de Campeones y la Campeones Cup 2025 conquistadas con Toluca.

¿Qué significan los anillos que recibió Alexis Vega?

Cada pieza fue diseñada con detalles específicos que representan los campeonatos obtenidos. Dos de los anillos lucen los colores de la bandera mexicana en honor a sus títulos con la Selección Mexicana, mientras que el tercero destaca en negro y oro, en referencia a los logros conseguidos con los Diablos Rojos.

Alexis Vega posó con las tres joyas en las instalaciones del Estadio Nemesio Diez, casa del Toluca, y posteriormente compartió la sesión fotográfica en sus redes sociales para agradecer el lujoso detalle. La publicación rápidamente generó reacciones entre aficionados y seguidores del futbolista.

Alexis Vega sueña con el Mundial I IMAGO7

Alexis Vega y su actualidad con Toluca en la Liga MX

Más allá del reconocimiento, el presente deportivo del goleador pasa por un proceso de recuperación. Alexis Vega aún no suma minutos en la Liga MX tras someterse a una cirugía en una de sus rodillas, situación que lo dejó fuera de la jornada pasada ante Chivas.

En Toluca confían en que el delantero pueda reaparecer pronto. Existe la posibilidad de que Vega aparezca en la banca durante la jornada doble frente a Pumas o, en su defecto, que tenga actividad el fin de semana cuando los Diablos Rojos enfrenten a Bravos de Juárez, en un regreso que la afición escarlata espera con expectativa.

Alexis Vega, Bicampeón con Toluca | IMAGO7
Últimos videos
Lo Último
19:39 ¡Afinando detalles! Alexis Vega 'se pone guapo' previo a su regreso con Toluca
19:37 Tato Noriega da la cara tras el despido de Domenec Torrent: “Somos todos culpables”
19:25 Hoy No Circula martes 3 de marzo: estos autos no pueden circular en CDMX y Edomex
19:23 Asesinan a balazos a Jessica Macedonio Saldaña, secretaria de Salud de Atlixtac, en Chilapa, Guerrero
19:05 Chicharito Hernández comparte nuevo polémico video en redes sociales: "eres un fraude"
19:00 Listas las designaciones arbitrales de la Jornada 9 del Clausura 2026
18:56 Regresa el All-Star Game entre las estrellas de la MLS y la Liga MX
18:41 Luis Figo ilusiona a México al considerar al Tri 'candidato' a ganar la Copa del Mundo
18:28 Lionel Messi siguió desde Estados Unidos el debut de Leones FC de Argentina; su hermano es presidente
18:04 ¡A lo NFL y NBA! Alexis Vega y su colección de anillos de campeón
Tendencia
1
Fórmula 1 Checo Pérez revela razón principal para volver a la Fórmula 1: "que mis hijos me vean correr"
2
Futbol ¿Lionel Messi se 'burla' de los fans Orlando City tras victoria del Inter Miami?
3
Futbol "Es una barbaridad": Manuel Pellegrini sale en la defensa de Almeyda por histórica suspensión
4
Futbol Siete y contando: todos los entrenadores que ha tendido Rayados de Monterrey tras su último título de Liga MX
5
NFL Fallece quarterback universitario a los 23 años; Deion Sanders fue su entrenador
6
Contra Así fue el funeral de Nemesio Oseguera Cervantes ‘El Mencho’, bajo un fuerte operativo de seguridad
Te recomendamos
¡Afinando detalles! Alexis Vega 'se pone guapo' previo a su regreso con Toluca
Empelotados
02/03/2026
¡Afinando detalles! Alexis Vega 'se pone guapo' previo a su regreso con Toluca
Tato Noriega habla tras la salida de Torrent | IMAGO7
Futbol
02/03/2026
Tato Noriega da la cara tras el despido de Domenec Torrent: “Somos todos culpables”
Hoy No Circula martes 3 de marzo: estos autos no pueden circular en CDMX y Edomex
Contra
02/03/2026
Hoy No Circula martes 3 de marzo: estos autos no pueden circular en CDMX y Edomex
Asesinan a balazos a Jessica Macedonio Saldaña, secretaria de Salud de Atlixtac, en Chilapa, Guerrero
Contra
02/03/2026
Asesinan a balazos a Jessica Macedonio Saldaña, secretaria de Salud de Atlixtac, en Chilapa, Guerrero
Chicharito en lamento en el Clausura 2026 tras fallar penal ante Cruz Azul | IMAGO 7
Empelotados
02/03/2026
Chicharito Hernández comparte nuevo polémico video en redes sociales: "eres un fraude"
Listas las designaciones arbitrales de la Jornada 9 del Clausura 2026
Futbol
02/03/2026
Listas las designaciones arbitrales de la Jornada 9 del Clausura 2026