Futbol

Listas las designaciones arbitrales de la Jornada 9 del Clausura 2026

Previa del partido de Rayados vs Cruz Azul en la Fecha 8 | Imago7
Mauricio Díaz Valdivia 19:00 - 02 marzo 2026
Los ocho partidos que se jugarán este 3 y 4 de marzo ya tienen a los encargados de impartir justicia; el juego de Chivas, el cual se jugará dos semanas después, también tiene ya a sus colegiados

Se jugará una doble jornada más en el torneo de Clausura 2026; la Fecha 9 tendrá ocho partidos en los primeros días de marzo, mientras que el único restante se jugará en otra fecha, pero de igual manera ya tiene elegido a su silbante principal.

La FMF ya designó a quienes estarán a cargo del arbitraje en cada uno de los duelos de la novena fecha, dentro de los que destacan algunos nombres más que otros.

'Gato' Ortíz a cargo del partido de la jornada | Imago7

¿Quiénes son los árbitros de la J9?

El primer duelo programado para este martes es entre Pachuca y Necaxa, el cual se jugará en el Estadio Hidalgo y estará comandado por Katia Itzel García; el otro partido con el que iniciará la novena fecha enfrenta al líder y al último lugar: Santos vs Cruz Azul, donde pitará Iván López.

El partido de la jornada es el Pumas vs Toluca, ya que son dos de los mejores cuatro equipos del torneo y será probablemente la mayor prueba para Efraín Juárez a cargo de los universitarios; este duelo queda en manos de Marco Antonio 'Gato' Ortíz.

Adonai Escobedo tendrá actividad en el Estadio Jalisco | Imago7

Como parte del último duelo del martes, Atlético San Luis recibirá a Mazatlán, partido para el cual ha sido designado Yonatan Peinado.

Así terminará la jornada

Ya para el miércoles, todo continuará con Rayados, quienes estarán dirigidos de manera interina por Nico Sánchez, pero se enfrentarán a Querétaro en un partido a cargo de Salvador Pérez, mientras que para el Atlas ante Tijuana, será Adonai Escobedo quien se encargue de llevar a buen puerto el compromiso.

El duelo que cerrará la fecha será América en contra de Juárez, en donde Maximiliano Quintero Hernández estará al mando de su cuarteta arbitral. Chivas y León se jugará hasta el 18 de marzo, pero también ya tiene elegido a su central: Jorge Abraham Camacho Peregrina.

Katia Itzel será parte de los primeros duelos de la Jornada 9 | Imago7
