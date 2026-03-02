Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Liga MX: ¿Cuándo y dónde ver la Jornada 9 del Clausura 2026?

Balón de la Liga MX CL2026 l X:LigaBBVAMX
Ramiro Pérez Vásquez 10:29 - 02 marzo 2026
Cruz Azul busca mantener su liderato ante Santos Laguna

Arranca la Jornada 9 del Clausura 2026, fecha de media semana, con varios partidos interesantes en donde Cruz Azul buscará mantener su liderato cuando visite a Santos Laguna; La Máquina comanda con 19 unidades tras hacerse de la victoria ante Monterrey en la reciente fecha de la Liga MX.

El duelo en el TSM abrirá el telón en simultáneo el 3 de marzo junto a la visita del Necaxa a Pachuca; los hidrocálidos arriban tras hilvanar su segunda derrota, sufriendo uno de los peores momentos del semestre, al caer ante León. Mientras tanto, los Tuzos también sufrieron una dolorosa caída visitando al Mazatlán.

Rotondi festejando en la victoria de Cruz Azul para conseguir el liderato | Imago7

Atlético San Luis recibe al Mazatlán; los potosinos vuelven a casa tras caer durante el tiempo agregado, Esteban Lozano, quien había entrado de cambio al minuto 67, marcó el único gol del partido, dándole los 3 puntos al Puebla en uno de los resultados sorpresivos dentro de la Jornada 8.

¿Será el partido de la Jornada 9?

En Ciudad Universitaria Pumas le hará los honores al Toluca, en un duelo invictos; los universitarios catapultaron su octavo partido sin conocer la derrota luego de conseguir el empate ante los Xolos, gracias al tanto de Juninho, quien empujó para poner el empate en el marcador en los últimos minutos de la primera parte.

Pumas vs Xolos, Clausura 2026 | MEXSPORT

Mientras tanto, El Bicampeón dio un golpe de autoridad en el Nemesio Diez tras imponer al Guadalajara con un contundente 2-0, resultado que lo mantiene entre los únicos equipos invictos del torneo, junto con Pumas. El Rebaño sufre su segunda derrota consecutiva y las dudas sobre sus capacidades reaparecieron.

Jorge Díaz Price en festejo de gol con Toluca | MEXSPORT

Más partidos de la jornada

Puebla, que consiguió su primera victoria, recibe a un Tigres que llega anímicamente motivado luego de golear 4-1 a las Águilas del América con goles de Juan Brunetta, Jesús Angulo y Ángel Correa. Los dirigidos por Pizarrro volvieron a vencer a los azulcremas en calidad de visitante por primera vez desde 2019, además de evidenciar la irregularidad de los de Coapa durante este semestre.

Monterrey llega tambaleándose, luego de que la directiva decidiera dar por terminado el proyecto de Domenec Torrent como director técnico del equipo tras la más reciente derrota frente a Cruz azul, para medirse al Querétaro que por su parte empató a dos tantos ante Santos Laguna en el Estadio de la Corregidora.

Finalmente, en duelo de rojinegros Atlas recibe a Tijuana y América recibe en el Estadio Ciudad de los Deportes a los Bravos de Juárez en busca de reencontrarse con la victoria. Cabe mencionar que el duelo entre Chivas y León no se llevará a cabo y está programado para efectuarse en los siguientes días.

3 de marzo

Santos vs Cruz Azul l 19:00h l Canal 5, TUDN, ViX y ESPN

Pachuca vs Necaxa l 19:00h l FOX ONE

Atlético San Luis l 21:00h l ViX, ESPN y Disney+

Pumas vs Toluca l l 21:10h l Canal 5, TUDN y ViX

4 de marzo

Puebla vs Tigres l 19:00h l Canal 7, FOX y FOX ONE

Monterrey vs Querétaro l 19:00h l ViX

Atlas vs Tijuana l 21:00h l ViX

América vs León l 21:00h l ViX

Liga MX
